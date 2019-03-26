女檢莊珂惠採證被控「揉乳性騷」　調查報告出爐「顯有疏失」

▲檢察官莊珂惠被告性騷擾，今調查報告出爐。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

地方中心／台中報導

台中高分檢調查彰化地檢署莊珂惠，辦理黃女涉嫌妨害家庭案時有無涉性騷擾，及越南籍女子詐欺案有無種族歧視言語等違失，經2名檢察官連2天勘驗偵查錄影帶後，26日下午調查報告出爐，認定莊勘驗黃女身體不違法，但無急迫性與妥適性，顯有疏失；另查出莊辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」等語，還用卷宗摔桌，認定莊有不當言詞，已違反《刑事訴訟法》，將依《法官法》規定，責由彰化地檢署行使監督之責，依法處理。

彰化地檢署檢察官莊珂惠2018年4月間偵辦黃女涉妨害家庭案，要求她到檢查室勘驗身體，命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝她私處，莊親自對她由腋下揉捏她的左右乳房，黃女提自訴控告莊涉嫌性騷擾。

台中高分檢檢察官查出，莊有接觸黃女胸部是因辦案需要，了解黃女胸部是否有硬塊，再參照其下體勘驗照片中，黃女上半身衣物完整，與黃女所述全身赤裸不符，過程中莊為勘驗黃女身體特徵，以手觸摸黃女乳房檢視是否有硬塊，請女法警拍攝黃女胸部照片一張，隨即請黃女穿好內衣、上衣，結束勘驗。

檢方認為，雖莊為勘驗黃女身體特徵有必要性，無性騷擾情事，但現場無錄影、僅有勘驗照片，無專業醫護人員在場，未告知黃女及其辯護律師，無急迫性、妥適性，也未由黃女在勘驗筆錄簽名，顯有疏失。

另莊有無種族歧視不當言語，台中高分檢主任檢察官查出，越南籍阮姓女子涉賢詐欺黃男150萬元，該案經莊對阮女提起詐欺罪公訴，一審確定無罪；經勘驗訊問該案的偵訊錄影、錄音光碟，查出莊辱罵阮女「你以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，但未提到「越南」2字，莊邊罵邊把卷宗摔到桌上，檢方認定，莊確有與偵查案件無關之不當言詞及舉動。