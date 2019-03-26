武大櫻花源自對日抗戰時期　險遭砍掉國府軍官一語救回

▲武漢大學櫻花。（圖／周昱程提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／綜合報導

武漢大學日前發生賞櫻遊客疑似因穿著的漢服被誤認為日本和服，以及有人入園前沒有照規定預約，在現場引發衝突的事件，然而在歷史上，著名的武大櫻花正是起源於日本侵華時期，並於抗戰勝利後，陸續接受日方贈與，逐漸形成了今日的櫻花盛景，如今為了保護「校花」，也有台灣的Youtuber製作影片進行宣導。

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據了解，在抗戰期間，武大曾被日軍佔據，用以休養傷兵，為了緩解將士們的思鄉之情，並宣揚佔領意圖，日軍在1939年前後在武大校園，以及今天的櫻花大道上種植了約30棵從日本引來的櫻花樹，成為武漢大學櫻花的始祖。

▲武漢大學櫻花。（圖／網友孫若蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

抗戰勝利後，1949年初，有提議將櫻花樹砍掉，當時駐守武漢的國民黨軍隊師長張軫認為，武漢大學是座寶庫，裡面的一草一木都要保留，提議作罷。隨著這批櫻花的生命週期屆至，在上世紀50年代逐漸凋零，1972年起為紀念中日邦交正常化後，日方與旅日華人先後於當年以及1982年、1992年透過各種管道，贈送武大櫻花，逐漸形成如今的櫻花勝景。

▲武漢大學櫻花。（圖／網友孫若蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在武漢大學校友總會的網站上，一篇該校歷史學院2002級世界史專業碩士生吳驍於2006年發表的文章中寫道，「早在1947年的陽春三月，就不斷有美式小轎車開進校園，國民黨官員及其太太們三五成群來看櫻花，氣氛十分熱鬧。而中共一大代表李達在擔任武大校長期間，也曾在櫻花樹下拍照留念。」

如今每年3至4月櫻花盛開之際，武大校園都會聚集大批遊客賞花，然而除了遊客間零星的衝突，也出現若干攀折花木的情形，正在武大讀書的台灣Youtuber謝佳君（kimbiestyle）就專門拍攝了影片，除了「捕捉」踰矩的遊客，也呈現了校園內賞櫻的盛景。

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