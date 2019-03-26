板橋幹道驚見「數萬根鐵釘」　刺破車胎險釀禍…警封路掃1小時

▲板橋信義路有民眾被散落數萬根的鐵釘刺破輪胎，警封路花一個多小時恢復交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾報案指稱，開車時被滿地數萬根鐵釘刺破輪胎，差點造成車禍，要警方趕緊前往處理，板橋警分局立刻派員到場，將馬路封閉，並請清潔隊到場協助清出一條車道，目前已經恢復交通，後續將追查鐵釘掉落原因，通知當事人說明。

26日下午3時許，有民眾開車行經新北市板橋區信義路及國慶路口時，輪胎被數萬根散滿地的工業用釘槍鐵釘刺破，差點失控造成意外。警方立即派員前往了解並通知清潔隊協助。

警方到場後，果然發現板橋往土城方向的2線道上佈滿工業用鐵釘，交通大打結，車輛完全不敢開過去，由於鐵釘數量龐大，先請清潔隊清出一條車道，紓緩交通，花了一個多小時才將鐵釘清理完畢，警方後續調閱相關監視器，追查掉落鐵釘原因，將通知當事人到案說明。

今天下午3時許，新北市警方接獲民眾報案，有民眾駕車經過板橋區信義路及國慶路口時，輪胎被灑滿地的釘槍用鐵釘刺破，差點引起交通事故，轄區板橋警分局信義派出所立即派遣線上巡邏警網前往了解，到場後果然發現在信義及國慶路口發現，在板橋往土城方向的2線道上佈滿工業用訂書針。 因為數量頗多，到場警員除了先封閉車道外，還向附近民眾借工具先清出1線道，讓車流部會因此壅塞，同時通知清潔隊到場協助。經過近1小時，在警方與清潔隊的協助下，才將現場的釘槍用鐵釘全部掃起來，讓附近的交通維持順暢，而警方也將調閱附近監視器，追查這些佈滿馬路的工業用釘書針是誰掉落的，通知當事人到派出所說明。