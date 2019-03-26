調查局肅貪5年成績單　移送1622名貪官查扣不法所得23億

▲調查局與美日主辦的2019年度GCTF「打擊公私部門貪瀆國際研習營」在26日舉行開幕儀式 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局與美、日共同主辦的「全球合作暨訓練架構」（簡稱：GCTF）打擊公私部門貪瀆研習營，26日舉行開幕儀式，調查局長呂文忠致詞時表示，台灣過去5年偵辦公務員貪瀆、賄選等案件，查扣不法所得高達22億9819萬元；美國在台協會處長酈英傑則說，GCTF是美台合作的最佳範例之一，也是美方深感驕傲的合作項目。

台、美於2015年6月共同成立「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework）並簽署備忘錄，建立制度化的合作平台，以辦理訓練課程之方式，共同建構區域國家因應全球關切議題之能力。

GCTF過去已舉辦15場、逾300位外國學員與會，2018年首次納入執法議題，以打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識為主題，2019年則以打擊公、私部門貪瀆為主，並首度將日本納為主辦方之一，舉辦為期3天的「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，由台灣檢、調單位，以及美國聯邦調查局、馬來西亞反貪污委員會及日本等國家單位的官員、專家擔任講師，另邀請亞太地區20國共30名肅貪機關官員，以及台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海等重要企業共同交流。

呂文忠致詞時表示，我國調查局在打擊公部門貪腐方面，從2014年1月至今年2月，偵辦移送各類廉政、賄選案件共2883案、1萬1142人，其中共有1622名公務員，查扣不法所得533案共約折合新台幣22億9819萬元；在企業肅貪、打擊私部門貪瀆方面，自2013年至今，共偵辦移送侵害營業秘密89案，希望今年與各國執法人員共同針對此議題研討、交流，更能合作保護產業命脈。

酈英傑則提到，美國在台協會年將歡慶《台灣關係法》40周年，GCTF是美台合作的最佳範例之一，也是美方深感驕傲的合作項目。日本在台交流協會代表沼田幹夫表示，花了3年時間努力，日本終於可以共同舉辦GCTF，對他本人來說，這是別具歷史意義的一天。

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