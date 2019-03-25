台塑麥電28億促協金去哪了？環團怒要求監察院好好查

▲環團質疑，麥電的促協金是否有一套監督機制。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台塑六輕麥寮電廠（麥電）從1999年起商轉賣電給台電近20年，環團今 （25日）在監察院門口舉行記者會表示，估算到2017年底台電支付給麥電的促協金已超過28億元，但麥電絕口不提，也未以促協金名義用在地方公益上，電業法修正通過後，經濟部更沒依據現行「電業法」訂定並發布電力開發促協金使用方式，要求監委好好查。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，電業法修正通過後，要求經濟部須制定相關使用方式、範圍及其監督管理辦法，也要求地方政府每季須上網公告揭露促協金的使用流向，雖去年2月經濟部已提出「電力開發協助金運用與監督管理辦法」草案，但至今尚未通過，使得促協金依舊沒有一套法制化的監督機制，只能依賴地方政府自主公開流向。

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彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英質疑，難道不用資訊公開？監察委員是否真的有查明真相？而麥電的促協金是否有一套監督機制，還是六輕自行決定促協金的用途？目前的申請促協金補助地方的機制，是否有符合促協金用於地方公益的目的。施月英的委任律師施宇芳說，六輕促協金相關爭議存在已久，而且長期以來就是雲彰地區政治人物所必須面對的嚴肅課題，資訊透明化和合理監督一直以來是公民團體堅持的方向。

環團最後齊呼「麥電促協金公開透明，請監委立案調查」要求，監察委員應立案調查促協金使用流向，督促經濟部儘速完成「電力開發協助金運用與監督管理辦法」立法，建立促協金公開透明的監督機制，地方政府應導入促協金的參與式預算機制，同時經濟部應儘速完成促協金監督條例立法，而促協金使用應納入參與式預算。