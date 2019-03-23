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「藝壇變調鳥」李錫奇逝世飛往天國　後輩悼：像磁鐵一樣的大師

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▲▼藝術家李錫奇逝世享壽81歲　文化部呈請總統頒褒揚令。李錫奇老師106年11月出席文化部舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表記者會（圖／文化部提供）
▲藝術家李錫奇（右）逝世，享壽81歲。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

國家文藝獎得主、有「藝壇變調鳥」之稱的前輩藝術家李錫奇於22日晚間辭世，享壽81歲。文化部長鄭麗君聞訊深感哀悼，表示李錫奇先生是臺灣藝術現代化的舵手，一生藝術創作的歷程，代表著臺灣現代藝術史的縮影，文化部也將呈請總統明令褒揚，協助家屬處理治喪事宜。有後輩稱讚他生前時常在藝術圈「扮演穿針引線的角色」，是「像塊大磁鐵一樣的大師」。

據悉李錫奇先生近年飽受帕金森氏症所苦，思緒混亂，但上週依舊會掛念著國策顧問時期為藝術貢獻心力，國民黨主席吳敦義聽聞他在加護病房救治，立刻推卻許多行程去探望，就在他探訪離開後10分鐘，藝術大師李錫奇安詳地到了另一個世界。

▲▼藝術家李錫奇逝世享壽81歲　文化部呈請總統頒褒揚令。李錫奇老師106年11月出席文化部舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表記者會（圖／文化部提供）
▲照片為李錫奇老師在2017年11月出席文化部舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表記者會。（圖／文化部提供）

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李錫奇1938年出生於金門，畢業於臺北師範學校藝術科。自1950年代投身現代藝術創作，至今超過一甲子，創作媒材多元，融合東方傳統與西方現代思潮，創作形式包含版畫、水墨、抽象書法、漆畫、複合媒材及裝置，亦參與文學跨領域合作，在臺灣藝壇有「變調鳥」的美名。

有後輩感念，李錫奇在台灣詩畫互文場中，「經常扮演穿針引線的角色」，更稱讚他是「像塊大磁鐵一樣的大師」，常帶動許多藝術家共同分享創作經驗。1958年他與陳庭詩、楊英風等人共組「現代版畫會」，亦為「東方畫會」中後期重要成員。1978年至1990年間先後組成的「版畫家」、「一畫廊」、「環亞藝術中心」以及「三原色」等畫廊，可說國內重要的詩畫互文活動，都有李錫奇的參與，也開拓了臺灣現代藝術的珍貴歷史。

▲▼藝術家李錫奇逝世享壽81歲　文化部呈請總統頒褒揚令。李錫奇老師106年11月出席文化部舉辦「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表記者會（圖／文化部提供）
▲有後輩稱讚他生前時常在藝術圈「扮演穿針引線的角色」，是「像塊大磁鐵一樣的大師」。

他身兼教師、畫家、策展人，為臺灣的美術發展貢獻深遠，於2010年獲聘為總統府國策顧問，2012年獲國家文藝獎殊榮。如今「藝壇變調鳥」飛往天國，許多藝術界人士也紛紛表達不捨、哀悼、感念之意，文化部也將呈請總統明令褒揚他在藝術上的貢獻。

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