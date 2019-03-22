美軍官再開砲：谷歌赴中投資AI「技術將外流」　傷害美國安全

▲ 美國參謀首長聯席會議主席鄧福德。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）21日再度痛批科技巨擘谷歌，指谷歌在中國投資人工智慧（AI）項目，會讓解放軍取得且利用美國所研發的技術，進而對美國安全造成長期傷害。他指出，他下周將與谷歌公司代表見面，要來談談企業職責角色以及對國家的義務。

綜合美聯社、美國國防新聞週刊報導，鄧福德上周就曾怒轟谷歌在中國做生意是「間接嘉惠解放軍」，而他周四現身智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）論壇時提到，只要企業進入中國做生意，任何數據和資訊都會外流至北京當局或中國軍方手裡。

「以一般情況來說，如果外企要在中國做生意，就會被要求在公司內部安插共產黨組織成員」，鄧福德認為，此舉將導致公司的智慧財產權外流至中國政府手裡，且在中國發展AI技術項目會有2件事發生，一是幫助北京政府掌控人民，二是讓解放軍利用美國研發的技術，「在我看來，美國協助中國發展技術，並不符合我們的國家利益，這是一場我們必須進行的辯論。」

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）上周表示，五兆美元的中國經濟是國營企業，民間研發的科技技術會直接轉至軍方手裡，甚至「系統性偷走美國技術，來加速新興科技發展。」