　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美軍官再開砲：谷歌赴中投資AI「技術將外流」　傷害美國安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）。（圖／路透）

▲ 美國參謀首長聯席會議主席鄧福德。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）21日再度痛批科技巨擘谷歌，指谷歌在中國投資人工智慧（AI）項目，會讓解放軍取得且利用美國所研發的技術，進而對美國安全造成長期傷害。他指出，他下周將與谷歌公司代表見面，要來談談企業職責角色以及對國家的義務。

綜合美聯社、美國國防新聞週刊報導，鄧福德上周就曾怒轟谷歌在中國做生意是「間接嘉惠解放軍」，而他周四現身智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）論壇時提到，只要企業進入中國做生意，任何數據和資訊都會外流至北京當局或中國軍方手裡。

「以一般情況來說，如果外企要在中國做生意，就會被要求在公司內部安插共產黨組織成員」，鄧福德認為，此舉將導致公司的智慧財產權外流至中國政府手裡，且在中國發展AI技術項目會有2件事發生，一是幫助北京政府掌控人民，二是讓解放軍利用美國研發的技術，「在我看來，美國協助中國發展技術，並不符合我們的國家利益，這是一場我們必須進行的辯論。」

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）上周表示，五兆美元的中國經濟是國營企業，民間研發的科技技術會直接轉至軍方手裡，甚至「系統性偷走美國技術，來加速新興科技發展。」

ET快訊
「名媛圈大S」抱胸同框台北101　網暴動：把衣服穿上
被爆「偽造張紫妍遺書」！影后沉默5天回應　韓網嚇壞

關鍵字：谷歌,鄧福德,AI,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

種族清洗罪行磬竹難書「波士尼亞屠夫」被改判無期徒刑

為趕飛機把行李箱留下！日本飯店遇奧客只能乖乖幫寄回

胎中胎！　姊姊懷上「有手腳卻無心無腦」的雙胞胎妹妹

川普再丟震撼彈 將承認以色列對戈蘭高地主權

美軍官再開砲：谷歌赴中投資AI「技術將外流」　傷害美國安全

越南查獲300公斤安毒　走私目標：台灣

數據不同會發出「死亡警告燈」　2架失事737 Max8未加購安全裝置

日本小7試行「深夜打烊」　居民半夜想吃泡麵撲了空

21歲恐怖情人引火自焚　「燒成火球」再一路狂追女友

宅配送貨中火燒車　200本「代辦簽證」護照燒成灰燼

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

種族清洗罪行磬竹難書「波士尼亞屠夫」被改判無期徒刑

為趕飛機把行李箱留下！日本飯店遇奧客只能乖乖幫寄回

胎中胎！　姊姊懷上「有手腳卻無心無腦」的雙胞胎妹妹

川普再丟震撼彈 將承認以色列對戈蘭高地主權

美軍官再開砲：谷歌赴中投資AI「技術將外流」　傷害美國安全

越南查獲300公斤安毒　走私目標：台灣

數據不同會發出「死亡警告燈」　2架失事737 Max8未加購安全裝置

日本小7試行「深夜打烊」　居民半夜想吃泡麵撲了空

21歲恐怖情人引火自焚　「燒成火球」再一路狂追女友

宅配送貨中火燒車　200本「代辦簽證」護照燒成灰燼

LV高雄漢神店竟有超好拍的網美牆　78萬元後背包全亞洲唯一

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

倚天劍對決屠龍刀！ 命理師鄭光明：蔡英文暫居上風

這7類人容易長痔瘡！辦公室久坐族也中槍　醫師教你3招預防

女友7年劈腿3次！房間「掌聲超激烈」一夜多發　綠帽哥竟求復合：我好沒用

毛弟被她扯領帶「法式深吻」　火辣到害羞腿軟：還不賴！

iPhone舊換新搶購潮　五大電信手機保險比一比

3個月23件海龜死亡「數字暴增」　海巡憂心海洋生態保育被破壞

佛光山南台別院　2019「安樂富有」系列講座開跑

橋南社區營造環保小學堂　連3年入選獲補助

國際熱門新聞

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾..

莫三比克洪災　百萬災民陷絕境

渡輪超載逾100人翻覆沉沒　增..

龍騎士騎乘畫面　秒變「揹洋娃娃..

地平論者組團南極　證明世界盡頭

三寶妹誤催油門　暴衝又擊落一車

美評論家：台灣勿幻想美軍會即時..

澳富豪徵助理　年薪120萬環遊..

16歲美少年與姐同框：根本姐妹..

脖子冰冰的　少女慘被蟒蛇繞頸

伊拉克渡輪沉沒　至少40人溺斃

美Costco龍蝦螯　大到快超..

川普政府傳默許台買F-16！

泰男天天穿佛牌戰甲　一日沒穿遭..

更多熱門

相關新聞

新發現！2架失事波音機未加購安全裝置

半年內發生2起波音737 MAX 8客機空難，加上失事原因相似，讓全世界開始聚焦本次的調查。令人意外的是，《紐約時報》21日報導，調查又發現一項共同點，出事的2架737 MAX 8客機上，竟然都沒有加裝「2項安全裝置」，而且波音公司並沒有強制安裝這些裝置，而是要航空公司額外購買。

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

喵拉屎在地上　網讚翻：超有家教

自閉童報案泰迪熊迷路　暖警陪找

理財周刊／得AI者得天下

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

陽明山採海芋「遇到女神」！

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

野生「校花級藝人」現身北捷！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

G級娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！復出近照網看傻

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受不了提告

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面