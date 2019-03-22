春假出國上網不用愁　中華電、台灣之星都推網路優惠

▲看好春節連假出國檔期，電信商皆推出上網優惠方案。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

再過一週，就是民眾期待的春假檔期，許多人會選擇在這段期間來趟短程的小旅行，而看準這波連假商機，中華電信與台灣之星都推出了出國網路吃到飽優惠，讓消費者可以出國之餘還可上網打卡炫耀一波。

中華電信亞洲5國漫遊優惠超值開賣

中華電信自本週起推出「春假搶先GO」漫遊上網吃到飽限時快閃優惠方案，自即日起至108年3月28日上午11時59分止，至中華電信官網或APP預約完成申辦「春假搶先GO」漫遊快閃方案，且在108年4月30日前啟用，即可享日本、韓國、香港、澳門原機、原號、免換卡、免租借分享器上網吃到飽，6天588元，平均每天只要98元；中國上網吃到飽享6天688元。

今年春假中華電信特別推出亞洲熱門5國「春假搶先GO」漫遊快閃方案，日、韓、港澳6天上網吃到飽588元(中國為688元)。春遊假期，無論是到日本、韓國一睹浪漫櫻花季，或是前往中國、港澳血拚，陪您輕鬆暢遊無負擔。

且針對出國上網用量較少的客戶，即日起至108年6月30日止，於中華電信官網或APP申辦「輕量型」漫遊上網方案，享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元；中國1GB 268元，一次滿足消費者的不同需求。

台灣之星Wi-Fi分享器遊日韓 一天只要88元

台灣之星看好此波連假出國需求，提供三種出國上網優惠，包含Wi-Fi分享器、原號及航空漫遊：

Wi-Fi分享器：為回饋用戶特別針對日本、韓國推出租借限時優惠，只要事先預約申請「日本機」或「韓國機」，於2019/3/29至2019/6/15期間使用，皆可享日租天天省200元優惠，相當於每日只要88元(原日租288元)，就能在國外享有不限速上網吃到飽，不僅可多人分享，也不怕超過使用量會爆帳單。

原號或航空漫遊：台灣之星T-Club禮程金星、鑽星VIP，選擇原號漫遊或航空漫遊上網服務，可享天天折100元優惠，每日288元(原日租388元)起就可享高品質出國上網服務，原機免租機換卡，搭飛機也可隨時隨地掌握旅程資訊。