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三星S10 5G版確認4/5上市　首發市場選定韓國

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▲▼三星S10 5G版確認4/5上市，首發市場選定韓國。（圖／翻攝自官網）

▲三星S10 5G版確認4/5上市，首發市場選定韓國。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／綜合報導

根據外媒報導，三星電子已宣布將於4月5日推出Galaxy S10 5G，且首發地區不意外地將選定在該集團的家鄉—韓國（南韓）；三星將成為全世界第一家販售支援5G技術的手機廠商。外傳在5G手機開賣後，三星將在4月5日至16日間，贈送Galaxy Buds耳機、無線充電板給購買5G手機並且完成後續註冊的消費者。

事實上，三星選擇韓國作為5G版手機的首發地其來有自，因為韓國早已在2018年底成為第一個推出5G服務的國家，不過在受限於終端產品的支持力道不夠，也就是當時並未有消費性電子產品支援5G技術，因此在推出5G後也僅能提供企業商用服務。

根據外媒指出，三星Galaxy S10 5G已於本週一（18日）獲得韓國國家無線電研究機構的批准，經認證的智慧型手機的型號為SM-G977N，此款手機還通過了該機構的訊號驗證測試；外界皆相信，在三星推出此款5G手機後，將會快速推進韓國5G服務的進展。

韓國先驅報在訪問了韓國當地電信公司的高層指出，韓國的電信公司一直受到政府的時間壓力，因此才能在短時間內提供相關的網路高速服務。

另一方面，外傳將在韓國推出5G手機的廠商將不僅有三星電子，而同樣是韓國出身的樂金（LG）也在今年2月的世界通訊大會（MWC）中發表了一款可支援5G技術的手機V50 ThinQ，在韓國近期加速推進5G終端產品基礎建設完備後，也可望在短期內公開販售。

不過除了韓國家鄉外，三星早先在二月的舊金山發表會中已明確指出，該款5G產品也計畫於美國、歐洲等地區販售。值得注意的是，在美國方面，雖然四大電信AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon都是三星的合作夥伴，不過三星在發表會中已表示，Verizon將會率先上市三星5G手機。而台灣由於目前5G相關基礎建設、支援尚未完備，因此將不會被列入販售地區。

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關鍵字：三星,S10 5G,Galaxy Buds

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