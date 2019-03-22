英媒刊陸大使署名文章談南海：對霸權主義行徑堅決說不

▲中共解放軍某海軍登陸艦支對2018年1月在南海演訓。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）20日刊登大陸駐英國大使劉曉明的署名文章，文中談論南海局勢。他表示，一個時期以來，總有一些西方政客炒作所謂南海「航行自由」問題，南海要和平不要沖突，要穩定不要動蕩，「這不僅符合地區國家利益，也符合世界各國的利益。」

文章指出，各國依據國際法在南海享有航行自由，2018年中國蟬聯世界第一大貨物貿易國，進出口總額達4.62萬億美元，是包括南海沿岸各國在內的全球130多個國家和地區的主要貿易夥伴，其中60%以上的海上貿易取道南海，南海是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道，對那些炒作南海「航行自由」的人，用一句中國古話來形容，就是「天下本無事，庸人自擾之」。

▲《每日電訊報》刊登大陸駐英大使劉曉明的署名文章。（圖／翻攝自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

文章寫道，由於歷史原因，南海地區存在一些領土主權、海洋權益爭議，涉及歷史、法律、政治甚至民族感情等諸多復雜因素，基於當事方自主意願和主權平等的談判協商是唯一出路，「這也正是中國與相關國家一直以來的共同努力方向」，地區國家有信心、有能力、有智慧妥善處理好分歧，共同維護好南海局勢穩中向好的勢頭。

▲解放軍海軍航空兵大規模戰機赴南海實彈演習。（圖／翻攝自央視）

文章強調，個別域外國家執意打著「航行自由」旗號派軍艦去南海，「放著300多萬平方公里的廣闊水域和暢通的國際航道不走，非要抵近中國島礁海域，甚至非法闖入中國領海」，「如果一國憑借自己有幾艘遠洋軍艦，就跑到別國『家門口』橫衝直撞，那麼國際公理何在？！國際秩序何在？！這根本不是什麼『航行自由』，而是『橫行自由』！對這種霸權主義行徑，我們必須堅決說『不』！」

文章表示，「在脫歐大背景下，英國正致力打造『全球化英國』。何謂『全球化』？我的理解就是要有大格局、大視野，就是能為世界和平與發展做出積極貢獻，而不是某些人鼓吹的過時的『炮艦外交』。英國是富有遠見和智慧的國家，一定能做出經得起歷史考驗的選擇。」