看診吃「安胎藥」竟肚痛流產！家人爆氣討公道　女醫：是筆誤

▲ 張女到醫院檢查後，發現懷上第二胎。（圖／翻攝自新浪視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

江西南昌一名31歲張女在2月間發現自己懷孕後，立刻到醫院檢查，還開心地拿到熊姓女醫生的安胎藥物。沒想到，當天她服完藥後，晚間竟然開始感到劇烈肚痛，隔天下體還見紅，送至醫院檢查時才發現已經流產，氣得張女家人向熊醫要求解釋，但對方聲稱是「筆誤」，自己不是「有心給你開成的」。

▼ 面對意外流產的悲劇，31歲的張女感到相當痛心。

根據《搜狐》報導，張女在2月21日到新建區人民醫院做產檢，當時工作資歷已有20年、未發生過醫療糾紛的熊姓女醫生，原本是想開安胎藥給張女。但事發後，張女家人在詢問省婦幼保健院相關專家才發現，張女的「安胎藥」事實上根本是口服墮胎藥「美服培酮片」（Mifepristone，又稱RU-486），在妊娠前50天有95%的成功率，副作用包含腹痛、疲倦和陰道出血等症狀。不幸的是，由於專家表示，沒有先例是「吃了打（墮）胎藥，又去保胎的」，於是張女只能忍痛停止懷孕。

面對突如其來的噩耗，張女家人立刻向熊醫要求解釋。熊醫表示，因為當時現場太忙碌，才會在診斷服用孕酮來保胎後，誤將上一個病人的藥開給張女，「不是我有心給你開成的」，而且當時她有交代張女取完藥後回來找她，需交代藥物服用注意事項，但是張女沒有照做。

▼ 張女家人到醫院要求解釋，但對方回應，「我承認是我的錯誤」、「不是我有心給你開成的」。

最終，醫院賠償人民幣5萬元（約新台幣23萬元）給張女夫婦，並表示醫院確實人手不足，目前熊姓女醫生還在醫院上班，等到事情解決之後，他們會做出相對應的處罰。據了解，張女於8年前產下一子，得知懷孕的消息後，家人均滿心期待。

此事曝光後，立刻引起許多不同的意見，有人認為張女很可憐，「去醫院不相信醫生，要相信誰」、「這件事醫生要負責吧」、「為什麼非要從受害者那裡硬找原因啊」、「誰到去外面吃飯，也要抽樣送檢看看有沒有毒嗎」、「開除醫生吧，你一個筆誤害別人失去孩子」。但也有人為醫生發生，「醫生很辛苦，也會有犯錯的時候」、「如果醫生說要看一下藥物，還是記得要回去啊」、「自己吃什麼藥也不看看」。