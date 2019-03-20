為他墮胎2次發現是人夫！新北女「求償貞操權100萬」罵爛人　竟被提告

▲小美為男友墮胎兩次，卻發現對方早已結婚。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／新北報導

新北市一名陶姓知名設計師雖然已婚，卻仍與前女友小美（化名）交往，後被對方指控隱婚、讓她墮胎2次，以「貞操權」求償100萬元勝訴，判賠60萬元；官司期間，小美在臉書上痛罵陶男「爛人」等話，因此被淘怒告、求償50萬元。對此，新北地院認為，小美是陳述事實，沒有指名道姓，判陶敗訴。

小美為了陶姓設計師，在交往期間墮胎兩次，後來得知對方已婚，甚至一度服藥輕生，獲救後也改變態度，決定對陶男夫婦提告，主張她的「貞操權」受到侵害，最後勝訴判小美可獲60萬元的賠償；事後，小美也將此事公諸大眾，向媒體揭露陶男的惡劣行為。

▲知名設計師敗訴。（圖／翻攝自臉書）



官司期間，小美曾在臉書上發文說，「有人想跟我朋友打聽我，好找在法院陷害我的東西」、「就是那個爛人的奧步沒錯」、「爛人怎麼會認錯？」等語，陶男也以此提告妨害名譽，認為自己的名譽受損，求償50萬元的精神損害賠償金，還要小美在四大報、臉書公開道歉。

小美辯稱，陶男曾經多次傳訊息說，「不要為我這個爛人付出了，你值得更好的」，可見「爛人」一詞是他自稱，根本沒有妨害名譽。對此，法官表示，小美的文章並沒有指名道姓，無法認定就是陶男，且陶自稱「爛人」、「騙子」，因此判陶男敗訴。

據悉，所謂「貞操權」即為個人對性行為或身體親密接觸等行為之自主決定權。性行為之對象是否已婚，因涉及該性交行為是否為民、刑事法秩序所容許，屬於性自主決定權之重要事項，在一般情形，隱匿已婚事實，致對方不知而同意性交，即有害於貞操權，得請求損害賠償。