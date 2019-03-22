車進斑馬線3米內不能有人…民眾戰翻　交通部檢討2辦法改善

▲交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市政府交通局強硬規定「車輛進斑馬線3米內不能有行人」，違者開罰1200到3600元，引起廣大討論。有民眾認為這樣對行人有保障，但也有人認為行人邊走邊滑手機「不能一昧怪駕駛」。對此交通部今天將邀請營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島設置，希望能讓憾事別再發生。

有鑑於2018年行人穿越斑馬線釀14死、928傷，於是特別對58處易肇事路口加強「不禮讓行人」執法，而違規車輛將開罰1200到3600元，另外，交通局也指出，公車將全面加裝轉彎雷達示警，避免憾事再度發生。

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1名25歲從事服務業的古小姐表示，這樣措施對行人是很有保障，但法規是否有意義值得商榷，畢竟不是所有駕駛都想去逼行人。

另名45歲的林姓先生表示，有些行人通行也是邊滑手機，所以不能一昧怪轉彎車駕駛，建議可以讓行人、轉彎燈號分開，讓行人先走，再讓轉彎車轉彎，這樣比較有保障。

根據《聯合報》報導，交通部今(22)日將邀集營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島設置，並將提出10-20處試辦路段。這路段主要將針對行人量大、高齡者多、學校周邊、肇事高路段優先討論。

不過，斑馬線退縮的詳細情況，必須看現場狀況、如何退縮、退縮多少都要討論，如果設計不當可能反而造成行人搶快造成危險。

台中市交通局長葉昭甫透露，「斑馬線退縮確實能增加車輛緩衝時間」，但也考慮調整號誌時誌，讓行人綠燈先亮、車輛號誌後亮，如此就能讓駕駛轉彎前先看到行人。