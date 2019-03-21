陸委會民調　79.0%不贊成大陸「一國兩制」主張

▲陸委會發言人邱垂正公佈例行民調。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

大陸國家主席習近平今年初於《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，曾對兩岸關係提出五點倡議，包括台灣版「一國兩制方案」。對此，陸委會發言人邱垂正在21日記者會上公佈例行民調結果，調查顯示近8成民眾不贊成大陸「一國兩制」主張（79.0%），而總統蔡英文提出的「反制一國兩制7項指導綱領」，僅獲得近5成民眾支持。

本次例行民調是由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在3月13日至17日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,093份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.96%。

▲大陸國家主席習近平今年初出席《告台灣同胞書》40週年紀念活動。（圖／路透社）

對於中國大陸「一國兩制」主張，有79.0%的民眾表示不贊成；對於台灣的未來及兩岸關係發展應由台灣民眾決定，則有87.7%的民眾支持；政府主張兩岸交流應秉持對等尊嚴，不涉政治前提及符合法令規定，有83.9%的民眾表示支持。

值得注意的是，總統蔡英文提出反制「一國兩制台灣方案」的7項指導綱領，僅獲得49.8%的支持度，不到5成；而在兩岸交流中，大陸排除官方對話，提議與台灣部份政黨和人士進行政治協商的做法，有63.7%的民眾表示不支持。

▲蔡英文提出反制「一國兩制台灣方案」7項指導綱領。（圖／記者范綱儀攝）

至於長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾佔87.1%；認為兩岸交流速度「剛剛好」的民眾佔41.7%，「太快」、「太慢」分別為11.9%及32.3%。

對於民調結果，陸委會強調，政府近期將建立完善的民主防衛機制，以高效率、門檻的監督，處理兩岸政治協議的相關程序，並著手推動修法。加速完成相關工作。

