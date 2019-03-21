第八輪中美貿易磋商28日北京登場　拚4月簽協議

▲姆努欽（左）,劉鶴（中），萊特海澤（右）。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

中美談判進入尾聲，但尚有幾個談判障礙未能達成一致。對此，中國商務部新聞發言人高峰21日表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將訪華，於28日至29日舉行中美第八輪經貿高級別磋商；大陸國務院副總理劉鶴於4月初，將應邀訪美舉行第九輪經貿高級別磋商。

中美貿易談判目前最大的障礙是美國要求建立執行機制，以確保中方履行承諾，而中方希望看到美國取消其對相關商品的關稅。在許多問題懸而未決的情況下，川普（Donald Trump）政府保持對北京方面的關稅威脅，以確保其能夠兌現在最終協議中同意做出的承諾。

《華爾街日報》19日指出，中美兩國談判人員旨在4月底前敲定協議，以結束世界兩大經濟體之間長達一年的衝突。

▼ 中美第七輪談判現場。（圖／新華社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日對「川普政府希望從貿易協議中得到哪些東西」一問指出，中美貿易協議要達到三個主要目標。

蓬佩奧稱，第一是在公平和對等的基礎上市場准入；關稅是其中一部分，美國要確保雙方在公平的關稅上競爭，希望兩國都沒有關稅；其次，是非關稅壁壘，「如果中方說堪薩斯州的食品不安全，這從表面上看是非常荒謬的。」

蓬佩奧表示，第三點是協議的執行機制；美國製造飛機的企業或提供服務的公司在開拓大陸市場時，必須要向轉讓智財權，並要分享專利，大陸藉此竊取技術，對此，美國需要建立機制，防止美國智財權被竊取。

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

如今在陸美貿易磋商接近尾聲之際，疑似又傳出新變數。有外媒報導，由於川普政府並未保證取消對大陸商品徵收關稅，讓陸方談判代表有意改變立場，收回在關鍵議題上的承諾；這些承諾可能包括智財權保護、暫緩對美報復性關稅，乃至增加採購美產品等。

報導稱，若消息屬實，這將是多月來，中方首次向美方威脅反擊；除將進一步拖長貿易談判時程，還可能衝擊美國總統川普競逐連任的機會。但萊特海澤親近人士卻否認相關說法，並稱談判仍在進行中，言詞反覆是可預料的結果。