白宮在「確保陸實現承諾」起爭議　南華早報：川習會將延至6月

▲中國大陸國家主席習近平與美國總統川普。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

先前傳大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）的會談將於本月27日於佛州舉行，但美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）14日表示，將不會在本月登場。據港媒《南華早報》報導，「川習會」4月舉行機會渺茫，預計延遲至6月，而原因則是白宮內部對於如何以法律約束中國有所分歧。

《南華早報》報導稱，有消息來源指出，中美雙方正在推敲簽訂協定內容，不過美方政府對「執行機制」的重要性出現不同意見；「執行機制」是為了確保中國大陸落實在談判中的承諾。

據報導，美國政府對如何成功達成原則性協議持有不同看法；最早「川習會」是訂於3月底，在川普私人度假勝地海湖莊園見面，但後來美國駐華大使布蘭斯塔德稱「取消峰會」，理由則是協議還在討論中。

報導稱，輿論順勢預測「川習會」將延遲到4月，但原本延後到4月舉行的計畫也不太可能實現；由於G20峰會將於6月在日本大阪舉行，習近平與川普有望會面。

▲姆努欽（左）劉鶴（中）萊特海澤（右）。（圖／新華社）

據《新華社》報導，中央政治局委員、國務院副總理劉鶴於14日上午7時，應約與美方代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。

對此，《南華早報》報導稱，美中雙方仍努力維持良好勢頭；中方談判人員指出，萊特海澤「著重細節，不太可能退縮」，並形容他「是一位非常專業、經驗豐富的貿易談判代表，與他交談是正確的選擇」，即使「難搞（tough）」，中國卻對他「極其尊重」，並建議中國當局加強對此人的研究。

報導稱，中美爭端並不僅限於貿易，範圍還擴展至智慧財產權竊取、強迫企業技術轉讓等議題，美國不斷敦促中國確實解決這一系列的問題。