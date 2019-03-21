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狂喝醋養肝！2個月後胃潰瘍＋膽汁逆流　26歲OL：我上網查的...

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▲▼ 經痛,肚子痛,腹痛,胃痛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲醋PH值約3，食用過多會造成腸胃出問題。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

大陸中心／綜合報導

不少女生會靠「吃醋」來美容養生，但吃太多就gg了。杭州26歲的白領李小姐在近兩個月內，不管吃什麼都要在醋裡涮一遍，飯後還要把醋一飲而盡，結果出現胃酸胃痛、一天上4、5次大號等症狀。經檢查，她出現胃潰瘍、大便隱血和膽汁反流。 醫生表示，食酸會讓肝氣更旺，最後損傷脾胃之氣；春季可以多吃甜食。

有句傳統養生論稱「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，但過度且錯誤的方式只會得不償失。據《錢江晚報》報導，李小姐從小體弱多病，工作上稍有壓力就生病，所以尤其重視養生保健。

「我上網查起來，說春天要養肝護肝，酸味是入肝的，所以開春就開始吃各種酸的東西」，小李表示，自己過去只在吃魚蝦蟹的時候蘸醋，但近段時間的午餐和晚餐上永遠都擺著醋碟，連吃青菜她都要蘸一下；如果早餐吃的是小籠包、鍋貼之類的，那醋更不會缺席。

除了醋以外，小李還吃了各種酸味的東西。她的辦公桌上有一個大容量的保溫杯，裡面是用五味子、冬青子、菊花、枸杞等泡的保健茶，但這個茶的酸度，可完全不輸給食醋。此外，別人工作期間吃的小點心是水果、糕點，她吃的是自帶的酸棗仁。

▲▼ 食用醋（圖／取自Pixabay）

▲ 適當吃醋可以抗菌、抗氧化、幫助控制血糖、維護心血管健康等。（示意圖／取自Pixabay）

就這麼「酸了」兩個月，小李的身體開始吃不消了，出現胃反酸、胃痛等症狀，每天還會上4、5次大號。就醫後，各項檢查結果顯示，她出現胃潰瘍、大便隱血和膽汁反流。

據報導，浙中醫大二院肝病專家、省級名中醫施維群教授說，鶯飛草長、春風和煦的三月，確實是養肝護肝的好時節，因為中醫理論中，春天在五行中屬木，五臟之中肝也是屬木性，「但是，春天的肝氣旺盛而升發，這個時節的護肝，其實是要養肝疏肝，像這個患者過食酸味，會讓本就偏亢的肝氣更旺，最後損傷脾胃之氣，抑制脾胃功能。」

▲▼ 紅棗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲甜甜的紅棗營養豐富，富含鐵元素和維生素等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

那春季養生保健，到底應該怎麼吃呢？施維群教授建議，不妨多吃點甜的，「五味入五臟，酸味入肝、甘味入脾，唐代名醫孫思邈說過『春日宜省酸，增甘，以養脾氣』，春季人們要少吃酸味的食物，以防肝氣過於旺盛。」他還列舉了一些甘味食物，如大棗、山藥、紅薯、春筍等。他表示，要記得，像春筍之類的食物也注意要適量，不然也會影響胃腸功能。

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關鍵字：吃醋,,護肝,春養肝

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