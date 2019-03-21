LIVE／「台灣需要我」 蔡英文：賴清德參選跟支持者與黨員期待有落差

▲蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德在登記首日拋出震撼彈投入初選，爭取連任的總統蔡英文則在21日下午1點10分親自現身黨部登記。「蔡賴對決」正式展開，蔡英文登記前受訪表示，她今天來登記參選，內心百感交集，但她知道，「台灣需要我」。

蔡英文21日赴民進黨中央領表登記2020黨內初選，20日晚間她先在臉書以千字文共4點說明爭取連任的決心，她強調，「我有自信，要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸。爭取連任，不只是為了民進黨，也是為了台灣的未來」。

針對媒體提問，賴清德投入初選引發「蔡賴對決」，蔡英文坦言跟黨內支持者期待有落差，但她知道作為總統就是要迎接挑戰。蔡英文說，立委補選隔天陳菊就有跟她提到賴清德參選的可能性，到了禮拜一早上，陳菊跟她說這件事確實會發生，「賴院長是我認命擔任最久的院長，感到意外的不只有我一人，在補選結束要面對新一個挑戰的時候，發生這件事情，確實跟黨員期待有點落差，但總統就是要接受挑戰，面對很多問題。」

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