各忙各的！蔡英文南太拚外交　賴清德國內拼總統初選

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統選戰開跑，藍綠兩黨黨內初選戰火越燒越旺。力拼連任的總統蔡英文預計21日將出訪南太平洋3友邦，身為總統忙著出訪行程，國內卻也不得安寧，行政院前院長賴清德18日拋出震撼彈，將投入黨內總統初選，讓小英面臨內外交迫局面，也讓這趟出訪行程更受到外界關注。

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，賴清德在登記首日就拋出震撼彈，他聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。蔡英文則在19日派出年輕議員代為領表，21日前將正式登記，「蔡賴對決」正式展開。

賴清德決定投入黨內初選，消息一出震驚政壇，半路殺出的程咬金讓小英措手不及。綠營黨內紛紛表態，包括英系掌門人陳明文在內等36名民進黨立委召開記者會聲援挺蔡英文連任，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等黨內大咖也表態支持小英，台南市議會及不少黨內獨派則是力挺賴清德。

蔡英文預計21日至黨部正式登記參選，下午馬上就要展開出訪行程，忙著外交國家大事，還得面臨國內的總統初選挑戰，讓小英這趟太平洋出訪行程顯得內外交迫。

民進黨黨主席卓榮泰20日表示，身為黨主席他有責要確保蔡英文能專心國家政務，總統出訪與初選協調時間重疊，卓榮泰坦言為讓初選程序妥善進行，他考慮適度延長協調時間，若導致社會責難，「我承擔。」

廣播主持人周玉蔻20日傳訊息詢問賴清德，對於協調延後的看法，賴清德表示：「原則上，尊重黨主席」。卓榮泰看到訊息後感謝賴清德，他強調，賴清德擔任過國家重要領導人，知道國家重要的外交工作比任何事情重要，不過是否真的要延長初選時間，卓榮泰僅強調還在考慮中。