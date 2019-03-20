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大象孤兒院員工變身象媽媽 陪玩陪睡還要半夜餵奶！

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▲每隻象寶寶都會由一名員工照顧，而且每隔3小時要就給牠們餵奶。(圖／David Sheldrick Wildlife Trust@Keyafrica.com)

每隻象寶寶都會由一名員工照顧，而且每隔3小時要就給牠們餵奶。(圖／David Sheldrick Wildlife Trust@Keyafrica.com)

國際中心／綜合報導

人類非洲在捕獵大象，造成不少幼象 失去至親。但幼象沒有能力照顧自己、無法在野外生存，往往因此此送命。所幸「大衛薛德里克野生動物信託」(David Sheldrick Wildlife Trust)在肯亞首都奈洛比成立了一家「象寶寶孤兒院」，不但給牠們一個五星級的家，還安排員工扮演「象媽媽」，跟象寶寶一起睡、 甚至半夜 餵奶。

在這家「象寶寶孤兒院」內，3歲的路嘉德(Luggard)走路時仍一拐一拐。因為她在5個月大時兩隻前腳曾被槍傷，後來被援人員接回孤兒院救治，但手術已無法完全治好牠的腿傷。

兩歲的恩卡莎(Enkesha)則因為曾 經掉進過獵人的陷阱，導致象鼻重傷。10個月大的拉羅(Larro)是院內的老么。牠所屬的象群跟人類發生衝突，最後導致牠跟母親失散。

這些幼象都經歷過不同的創傷，因此員工們都設法讓牠們重新獲得母愛。每隻象寶寶都會由一名員工「陪睡」，確保牠們睡覺暖和， 而且每隔3小時要就給牠們餵奶。

到了白天，員工們會帶著象寶寶外出散步及玩耍。孤兒院員工席偉加(Julius Shivegha)說：「我會擁抱象寶寶，牠們也會跟我握手，或透過吸吮我的手指來得到安全感。這讓我們的關係很親密，我就是牠們的母親。」

小象滿3歲後，員工就算圓滿完成為母親的責任。他們會依依不捨的把小象送回野外，讓牠們回到象群裡一起生活。至於像路嘉德這種身患殘疾的象，就會被送到沒有人類居住、食物及水源較豐富的森林中過活。

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關鍵字：大象孤兒院.象寶寶孤兒院

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