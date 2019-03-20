全球生活成本最高地區前10名　香港巴黎新加坡並列第一

▲香港。（圖／記者于佳云攝）



大陸中心／綜合報導

英國經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，EIU）19日公布2019年全球「生活成本」最高的城市，除連續五年排名第一的新加坡外，2018年評為第二的巴黎與第四的香港也上升不少，形成首次三個城市並列第一的情況。

經濟學人智庫每年會進行兩次全球生活成本調查，為企業外派員工到海外的津貼或報酬提供計算根據，調查覆蓋將近整個地球，針對400多項生活產品與服務進行比較，內容涵蓋飲食、衣著、家庭用品、護理用品、家傭與私立學校等費用。

英國經濟學人智庫報告顯示，今年生活成本最貴的城市主要集中在歐洲及亞洲，除了新加坡、巴黎與香港三成是並列第一外，其餘排名為：4.瑞士蘇黎世、5.瑞士日內瓦、日本大阪、7.韓國首爾、丹麥哥本哈根、美國紐約、10.以色列特拉維夫、美國洛杉磯。

據報告，日本大阪從去年的11名連升6級，首度來到前10名，與日內瓦並列第五；紐約與洛杉磯唯二的美國城市。據了解，新加坡的生活成本中，汽車、衣著等價格超過紐約，不過在醫療、民生用品與飲食方面卻是相對低廉。

據調查，全球最低生活成本的城市主要是政治動盪或是出現經濟問題的國家。委內瑞拉因經濟崩潰導致超級通膨，首都卡拉卡斯成為生活成本最低的國家。