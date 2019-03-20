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廈門工博會、第23屆台交會4月登場　聚焦兩岸智能製造

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▲2019廈門工博會4月登場　聚焦兩岸智慧製造合作。（圖／電電公會）

▲廈門工博會、台交會將在廈門國際會展中心登場（圖／電電工會，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

2019廈門工業博覽會（廈門工博會）暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會（台交會）將於4月12至15日在廈門國際會展中心舉行。據主辦方廈門市政府表示，目前此屆展會的招展工作已近尾聲，已確定展位數3000多個，參展企業約800家。

廈門工博會暨第23屆台交會由中國機電產品進出口商會、台灣區電機電子工業同業公會、中國工業機械聯合會和廈門市人民政府共同主辦。作為海峽兩岸工業領域規模最大、影響最廣的品牌展會，廈門工博會已成為兩岸產業合作的重要平台。

本屆展覽面積為94000平方公尺，展位規模近4000個標準展位，分別比2018年增加10.6%和14.3%。展會設有機床設備、智能製造、橡塑工業、工模具、流體設備暨五金、軌道交通暨智慧物流等專業展區，其中智能製造、流體設備暨五金、軌道交通暨智慧物流主題以獨立IP對外招展招商；同時整合同期舉辦的智能網聯汽車展，進一步豐富工博會的展覽內容。

廈門市人民政府副秘書長張權表示，本屆工博會將集聚兩岸產業權威觀點共識，打造兩岸智能製造合作高端交流平台，助推兩岸產業融合發展，策劃推出系列專題論壇研討及新產品、新技術發布活動。

張權指出，「兩岸經貿論壇」繼續由組委會聯合海峽兩岸經貿交流協會、兩岸共同市場基金會共同主辦，以「智聯兩岸、智創工業、製造未來」為主題，深度剖析智能製造產業發展現狀，研討展望未來發展趨勢，「以智能製造為代表的智能科技產業正迅速發展，驅動新一輪科技變革和產業革命，成為全球經濟發展和技術進步的新動能。」

張權提到，今年工博會將圍繞當前兩岸產業發展新熱點新趨勢，舉辦2019兩岸智慧自動化產業論壇、2019兩岸新材料產業大會、海峽新經濟創投論壇等系列論壇活動。屆時來自兩岸的權威專家將圍繞行業技術前沿、產業發展趨勢等發表主題演講，進行高端對話，助推產業高質量發展。

除了功能先進的機器人外，還將展示多種高端酷炫的自動化與智能化設備和軟件應用產品，演示互聯網虛擬化顯示和最新平板顯示技術等前沿技術，截至目前，發那科、松興、OTC、APEX 台灣精銳、日本三菱、埃夫特（EFFORT）等知名企業已確定參展。

本屆大會也引入2019廈門智能網聯汽車展覽會，由汽車展和智能網聯相關產業展兩大板塊組成，將邀請智能網聯和新能源汽車及產業鏈上下游相關企業參展，目前已有蔚來、威馬、比亞迪等智能網聯和新能源汽車企業確定參展。

今年大會還新增流體設備暨五金展區和軌道交通暨智慧物流展區。其中，2019廈門流體設備展規劃展覽面積6600平方公尺、300個標準展位，目前已經確定參展的企業有南方泵業、威樂水泵、東莞鉅鏵、松井人等，台灣流體動力協會將攜手長圓工業、漢連、巨全金屬、怡誠興業等會員企業組團參展；2019年軌道交通暨智慧物流展規劃展覽面積9000平方米，目前已經確定參展的企業有江威智能汽車、合力叉車、神州聚海國際物流等，展會期間還將同期舉辦「2019廈門智慧物流高峰論壇」。

為持續提升大會專業性和實效性，本屆工博會組委會將與台灣區電機電子工業同業公會合作舉辦「海峽兩岸投資貿易對接會」，為台灣採購商、投資商與大陸廠商、項目方提供高效對接合作平台。

預計將有30多家台灣採購商、投資商和100多家大陸供應商、招商方等進場對接，主要涉及機械電子、儀器儀表、汽車配件、電子商務等行業。此外，組委會還將舉辦一系列的新產品發布會和專題對接活動。

▲2019廈門工博會4月登場　聚焦兩岸智慧製造合作。（圖／電電公會）

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關鍵字：廈門工博會、台交會,廈門工業博覽會,海峽兩岸機械電子商品交易會

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