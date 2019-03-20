小偷寫日記為自己打氣　買開鎖教材「立志」大幹10萬元

▲周某於其租屋處被捕。（圖／翻攝自貴州都市報官方微博）

大陸中心／綜合報導

「堅持、努力、奮鬥」，你應該很難想像一個小偷會在自己的日記中頻頻寫下這樣的話語。貴州警方近日在抓獲一名入屋盜竊的小偷後，從其住處搜出一本日記，裡面竟記載其竊盜記錄，還有大量鼓勵自己賺錢的「人生感悟」。

3月9日淩晨，貴州省貴陽市雲岩區警方接獲入室盜竊的報案，報案人稱小偷用其放在住房窗邊的鑰匙開門盜走一部智能手機和一個錢包，總價值約人民幣2000元（約9000元新台幣）。警方接警後調取監控發現一名可疑男子，該男子在凌晨4點駕駛電單車在案發現場附近出現，將車停在路旁後消失於附近民房中，幾分鐘後又折返回來駕車離開。警方根據閉路電視截圖鎖定某周姓男子，15日在其獨居的租屋處拘捕他。

這名周姓小偷今年24歲，父母離異從小與祖母生活。他十多歲起開始盜竊，有多次入屋盜竊前科。警察搜查其租屋處未見過多贓物，卻意外找到一本令人哭笑不得的日記。該日記寫滿10多頁，記錄日期從今年1月初一直持續至3月，不僅記載其盜竊「收入」，如現金、黃金、電腦等，更多寫滿他自我「鼓勵」的話語。

▲「盜竊日記」某頁。（圖／翻摄自贵州都市报官方微博）

「我知道現在你很累，有壓力，委屈、痛苦和煩惱。如果你頂不住，就送給自己一句話，難道我一輩子就這樣嗎？」

「如果你越來越沉默，越來越不想說話，這不是懦弱，不是妥協，而是意味著你看淡了很多事，看清了很多人，你越來越成熟了。」

「盜竊日記」曝光後便走紅網路，網友們甚至為他填詞「勵志小偷版·卡路里」：

「每天起床第一句 先給自己打個氣

每次少偷一粒米 都要說聲對不起

2年之內掙10萬 每天都要很努力

堅持 我要堅持 奮鬥奮鬥不放棄」。

周某稱，他期望自己於2020年到來前，能通過變賣盜竊贓物的方式賺到10萬元（約45萬元新台幣）。為達目標他還在網上購買了技術性開鎖工具的教學資料，用來「提升技能」。不過目前為止，迷戀上網路賭博的他，基本是入不敷出，一分錢都還沒攢下，倒欠下了不少信用卡債務。