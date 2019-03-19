新炸醬麵館裝老店　牌匾「和珅題」還用電腦字體　

▲北京炸醬麵館牌匾寫著「和珅題」。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

北京一家炸醬麵館3月18日剛掛上牌匾，就馬上成了「網紅」。原來，這家麵館的牌匾上用電腦字體寫了「老北京炸醬麵」六個字，落款卻是清代大臣和珅。有趣的是，這幾個字還要用電腦字體，令人啼笑皆非。在網友們的熱議中，該牌匾當天下午就被摘除。

《北京日報》報導稱，這家「老北京炸醬麵」的牌匾相當辣眼睛，不但濫用「老北京」冒充老字號讓人反感，而且還拉來古人和珅「代言」；明明是類似「華文隸書」的電腦字體，卻在後面寫了個「和珅題」，讓人哭笑不得的是，這三個字也是電腦字體。

「真敢寫啊！」這樣一塊牌匾剛掛上不久，就引起了網友的熱烈討論。有網友說，招牌上的「老北京」該規範規範了，也有網友戲謔道，「其實乾隆好多題字都是讓和珅代筆，所以店主不如直接寫『弘曆題』。」

▲牌匾被摘下。（圖／北京日報）

報導稱，就在同日下午，寫有「和珅題」的牌匾已被摘下。至於原因為何，麵店負責人閃爍稱「被有關部門收走了」，但他還是不肯透露具體原因。

報導稱，什剎海街道城管一隊隊長陸昆告表示，網友反映了麵館牌匾的問題後，城管一隊、什剎海景區管理處立即派工作人員進行核實，並依據相關法律法規的規定，對該商戶進行了約談，現場責令商家摘除不合規牌匾。