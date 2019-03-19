在廁所炸雞、蹲便池上煮牛肉飯...近3000人吃下「幽靈外賣」

▲「餓了麼」是大陸兩大網路訂餐外賣平台之一。（圖／三湘都市報、CFP）

大陸中心／綜合報導

「餓了麼」上的三家熱門餐廳近日被踢爆，根本是沒有實體店的「幽靈外賣」，只有一個不堪入目的家庭作坊，有的食材已經過期，有的操作間甚至就設在廁所內。這幾家「餐廳」單日銷量最高百餘單，已有不少人受害。目前，當地食藥監局對涉事外賣店予以查封，並要求餓了麼平台整改。

據《三湘都市報》報導，近日有網友投訴稱，在餓了麼上的三家「網紅店」吃到了不新鮮的食材，上門投訴時竟找不到實體店。經調查，在湖南長沙理工大學雲塘校區附近的三個小區內，找到藏身民房的「幽靈」外賣；這些平台上公示乾淨整潔的營業場所，實際上是不堪入目的家庭作坊。

廁所里解凍雞塊

一家叫「美樂滋」的炸雞店生意火爆，月售2700多單，評分達到了4.5分，但實際上，這些餐點都是在廁所裡面加工單。天心區食藥監局工作人員突擊發現，加工間里不僅操作人員沒有佩戴口罩、手套，且正對著廁所；整個房內雜物成堆，店主為了方便，雞塊解凍的操作平時就在廁所里進行。

執法人員說，「冰箱內的雞肉和其他開封食材直接存放在一起，完全達不到無塵、乾淨的要求。」正當準備對現場展開封存時，他們又在操作台上發現了一包已經過期3個月的面包糠。

▲爐台就建在蹲便池上。（圖／三湘都市報、CFP）

廁所上建爐台

另一家名為「牛肉煲」的外賣店則更惡心，根本沒有上傳任何證件卻仍能在平台上正常接單。報導稱，在其廚房爐台的右下方，一座滿是污漬的蹲便池令人作嘔很明顯，這處操作間是由廁所改建而成的。

油漬竟有半公尺高

報導指出， 還有一家「香蕉樹漢堡店」的工作間「令人瞠目結舌」，打開油炸操作台正下方的櫥櫃後，一處油漬竟積累有半米高。店主稱，自己知道這樣的衛生環境根本無法辦證，索性就「借用」了別的店面的照片。

執法人員發現，這些「網紅」店雖然通過餓了麼平台接單，但實際上均為自己送餐。目前，執法部門對這三家外賣網店的實際經營地址予以查封，並要求餓了麼平台關閉、整改網上接單渠道。