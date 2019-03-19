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孫安佐PK館長正式影片曝光！　大魔王「膝窩爆擊」…秒變阿嬤走路

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▲▼館長,孫安佐,踢館。（圖／翻攝自館長youtube頻道） 

▲館長接受踢館，和孫安佐對打。（圖／翻攝自館長YouTube頻道）

生活中心／綜合報導

自從館長4日直播接受孫安佐踢館後，2人總算分別於16、17日在YouTube正式曝光踢館當天的影片！雖然這是場「1等初心者」對打「99等大魔王」實力懸殊的友誼賽，但孫安佐還是堅持不打不拍片，最後被館長踢到跛腳，回家眼睛腫起來，嘴裡也有傷，還是獲得了館長「叫小賀」的肯定。

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孫安佐雖然平日勤於健身，把胸部練成了「大肌肌」，但站在180公分的館長身邊還硬是小了好幾個尺寸。這場不同量級的拳擊賽之所以能成行，不是館長「大鯨魚欺負小蝦米」，而是拗不過孫安佐的要求，「他堅持一定要讓我揍，說打到重傷、骨折、吐血也沒關係。

▼孫安佐的拳腳都被館長擋下。（圖／翻攝自館長YouTube頻道）

▲▼館長,孫安佐,踢館。（圖／翻攝自館長youtube頻道）

▲▼館長,孫安佐,踢館。（圖／翻攝自館長youtube頻道）

▲孫安佐被館長一記「膝窩爆擊」打到在場上跛腳。（圖／翻攝自館長YouTube頻道）

孫安佐先是和館長一起健身臥推，過程中還和館長有說有笑，聊拳擊對打的心理障礙。孫安佐問館長，像他這樣的新手，「在被打爆、覺得自己很弱以後，不會激發想要更強的意志嗎？」館長立刻回答，「不一定欸，有人一拳就不振了，第一次體驗覺得很可怕，之後上場就會有一個障礙。」

館長也說，現在和以前培訓教練的方式差很多，「以前會直接打」，現在則是讓新進的教練慢慢訓練，先有一個進入期，「因為不會跟會的差距實在太大了。」

孫安佐終於如願和館長來上一場，雖然出了好幾記右鉤拳，但都被館長輕鬆擋下，還被抓到好幾個空檔直接打在臉上。其實拳擊是非常需要仰賴心肺能力和呼吸調節的運動，一般新手在沒有足夠的訓練下，很容易在上場後的前幾分鐘就會因為呼吸錯亂，讓揮拳的速度和力道都瞬間弱下來。

於是館長在等待過後，終於給了孫安佐一記腳擊，踢中他左腳膝窩（膝蓋後方關節彎曲的地方），巨大的疼痛也讓他在最後10秒內無法再做出任何反擊。

館長說，其實孫安佐離開時眼睛是腫的，嘴巴裡面也破皮流血，「身上一定很多傷，不是開玩笑的。」但經過這次的相處，他肯定孫安佐的膽識也稱讚對方是個不錯的孩子，希望大眾能別戴著有色眼鏡看他。

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關鍵字：孫安佐,館長,網紅,踢館

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