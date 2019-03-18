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「再來就沿路打過去」　館長嗆統促黨：看警察有沒有辦法攔我

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▲▼館長酸「賣國賊」！統促黨回嗆：比較喜歡跟你媽開直播。（圖／翻攝自直播）

▲館長回應統促黨到店門口PK三字經一事。（資料圖／翻攝自直播）

政治中心／綜合報導

網路紅人「館長」陳之漢日前因為調侃統促黨總裁「白狼」張安樂跌入棺材事件，引來統促黨捍衛隊長李承龍要求PK朗誦三字經比賽，儘管館長人不在台灣，仍堅持抵達他在林口經營的成吉思汗健身房約戰。對此，館長17日透過直播表示，「你再到我的店，我人到現場，我沿路就打過去！」

館長17日開直播，一開始先談中國大陸四川發霉午餐事件，隨後談及統促黨人士在他出國期間，抵達健身房前約「三字經比賽」事件。館長表示，他們（統促黨）來自己店門外鬧，意圖影響生意，還說不信警察能每天去保護健身房等恐嚇方式，「大家想，我們現在還沒被統一，他們派出來的這些人，就已經惡行惡狀到讓你生意做不下去，只要你不認同中共思想，更何論未來當真統一的時後，人民還有任何的選擇嗎？」此外，他自己也覺得那天警察也是讓統促黨在外叫囂，也是很莫名其妙的問題。

▲▼ 白狼跌倒。（圖／攝影中心攝）

▲白狼跌倒。（圖／攝影中心攝）

館長說，如果今天警察沒辦法保障人民自有財產的安全，任由別人可以在門口來亂的動作，而且也沒有做一個相對應的保護人民方式，例如拘捕、帶走等，任由對方在他的店外叫囂，那是不是同樣的一個法則下，只要自己成立一個黨派，並且帶幾個人，就可以去各個百貨公司或別人做生意的地方，如果對方沒辦法達成要求，意圖使抗議目的達到個人利益，「這樣是可以的嗎？」警察當天沒辦法有任何作為，這是他個人覺得非常誇張的事情。

館長提到，自己就是要證明給統促黨看，「你越來亂，我生意越好，你越來亂，我支持者越多，你越來亂，你在台灣根本沒有立足的空間！你不信？我五間店等你！盡量的來亂，你可以試試看我們台灣人的極限在哪裡？警察保護你，不是保護我，動你，太簡單了啦！你們到底是什麼毛啊？那天我們裡裡外外站的都是我們館粉，裡面教練10幾20個在等你們，你們敢進來嗎？」

▲▼統促黨捍衛隊長李承龍到館長開設的林口健身房嗆聲，還辱罵爆粗口「三字經」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲統促黨捍衛隊長李承龍到館長開設的林口健身房嗆聲，還辱罵爆粗口「三字經」 。（圖／記者陳以昇翻攝，以下皆同）

館長認為，統促黨影響到他的生意，最後強調「不用約我打不打了，我現在就可以很明確的跟你講，你再到我的店，我人到現場，我就是…我沿路就打過去！為什麼？警察沒有辦法保護我們，國家沒有辦法保護我們，我自己保護我自己！我人帶了我就打了！警察也不要拉，警察拉了我照打！我照推！因為試過了嘛！我報警的結果就是一樣，你們在外面亂嘛！那我們人民要有武裝自己的權利，我要保護我自己，保護我自己的投資、客人，所以你們不用講，我下次他X的人帶了…盡量多找一些黑社會，來個街頭他X的咧！混戰都沒關係！打越大越好！讓新聞報看看！」

館長說，不要跟他講「你人多、我約你…」等言論，「我X你X，你就來現場亂，你就會被我揍了！試試看！你也可以揍我，很公平，在街頭鬥毆嘛！公平嘛！我認為沒有法律了啦，法律是保護你們，再來試試看！你再來試試看！你要不要再講個時間？這次我站在門外他X的等著打你，你看警察有沒有辦法把我攔住？」

▲▼統促黨捍衛隊長李承龍到館長開設的林口健身房嗆聲，還辱罵爆粗口「三字經」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼統促黨前往林口。（圖／翻攝李承龍臉書）

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關鍵字：館長,陳之漢,統促黨,白狼,張安樂

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