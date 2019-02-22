人臉識別封殺「醫院黃牛」！未來禁止乘坐高鐵、貸款

▲白衣女子等一天還排不到掛號，氣得大罵黃牛。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

大陸近年來「醫院黃牛」猖獗，民眾掛號難，而黃牛喊出的價碼更是原來掛號費的數倍。對此，北京已將2100多名「號販子」資料納入北京各大醫院人臉識別系統，未來這些人一旦進入醫院，就會立刻被監控。此外，北京今年將對「號販子」進行聯合懲戒，包括不能擔任公司法人代表、不能乘坐高鐵、不能貸款等。

據《央視新聞》報導，北京市衛健委近日表示，目前北京已有30餘家醫療機搆配備了人臉識別系統，重點醫院將共享2017年以來，被公安機關處罰的2100餘名號販子的頭像、身份證資料等；未來這些人一旦進入醫院，系統就能立刻監控到這些號販子。

▼近8成「號販子」與醫院內部人員勾結。（示意圖／新華社）

衛健委指出，北京市今年將對號販子進行聯合懲戒行動，包括不能擔任公司法人代表、不能乘坐高鐵、不能貸款等懲罰；目前，大陸國家公安部已經要求北京公安局上報受到處罰的號販子名單。

此外，北京還在加大技術防範力度，聯合北京市網信辦、北京市公安網監以及通信管理等部門，提高醫療機搆掛號平台技術防範水平，切斷商業App與正規醫療機搆掛號平台之間的聯繫。同時，加強對典型案例的分析，根據公安機關提供的線索，對於涉嫌與號販子相關的保安人員進行拘留、抓捕，未來還將針對這些案例進行分析，開展相關措施。