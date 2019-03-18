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抗癌26年　馬漢忠出畫冊為父親圓夢

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▲馬漢忠(中)出畫冊要幫父親圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

▲馬漢忠出畫冊要幫父親圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

曾得過總統教育獎及熱愛生命獎的微笑小太陽馬漢忠，雖歷經26年的癌症磨難，今年不幸又罹患大腸癌而接受手術。但癌症並沒有擊倒他，為了爸爸教會的福音車，他發揮畫畫及作詩的恩賜，出版了生平第2本詩畫集。

馬漢忠勇敢對抗癌症及對爸爸的感恩之情在18日的「多彩－我的心象世界」畫冊發表會暨畫展中展露無遺，令在場參加者及病患深獲鼓勵及感動。

馬漢忠說，小時候得癌症時當時還小並沒多大記憶，但今年年初接受大腸癌治療，才真正讓自己有重生的感覺。他說：在我心中有一道光，我要散發出來讓更多人感受溫暖。

會中也請來了12年前為漢忠辦特展，及拍攝生命故事的史前博物館林建成老師，林建成較現在跟過去的畫風，他表示，漢忠心中的火熱不變，一樣愛自然愛陽光，多的是成長後對族群及生命的體悟。台東馬偕醫院院長王功亮稱漢忠是癌友最佳典範，現場發揮拋磚引玉的精神認購了一百本畫冊，也期許大家一起來支持！

為了見證這場溫馨有意義活動，漢忠81歲的阿嬤特別遠從花蓮馬遠部落前來，在會中也特別用少見的布農族口簧琴、口弓琴表演為漢忠祝福。而遠從美國加州南灣台福教會牧師許健權及許多萬民台福教會會友也都到場打氣，馬偕的同仁都是看著漢忠長大的叔叔阿姨，也送了捧花，讓場面熱鬧而溫馨！

▲馬漢忠(中)出畫冊要幫父親孫昶吾(右)圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

▲馬漢忠(中)出畫冊要幫父親孫昶吾(右)圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

在會中馬漢忠也將一台福音車的模型，親手送給爸爸，象徵著用恩賜才華為爸爸圓夢的決心。漢忠的故事及孝心讓很多人得到激勵及感動，也紛紛化為行動購買畫冊來支持他。有位癌友感同深受，在現場買了一百本畫冊；而美國加州南灣台福教會也以捐款支持此一善事，使夢想更往前邁進一步！

有微笑小太陽之稱的馬漢忠，在他11個月大時，即被醫師診斷罹患「原始性外胚胎惡性腫瘤」第4期；原本被宣判只能存活3年，但他忍受了一次又一次的病魔摧殘及治療的痛苦，仍憑著樂觀及信仰的力量，克服跛著腳及長年帶著尿布的不便，與他的家人一起平安度過26年。

沒想到在今年初因有腹痛及血便的症狀，又被檢查出大腸癌一期而接受了大腸切除。經歷了無數癌症的磨難，但漢忠不僅不抱怨，反而更加感恩及珍惜為主服事的機會，父親孫昶吾目前擔任萬民台福教會的駐堂牧師，看見教會中有許多老人因行動不方便，無法前來教會聚會而苦惱，希望教會有一部福音車解決這個難題。

為了這個問題，父親開始製作韓式泡菜方式義賣，連雙手都磨破了。漢忠看在眼裡，自己卻沒能力幫上忙，心中滿滿不捨！因此許下願望，希望可以幫父親圓夢。台東馬偕院牧部潘牧師得知漢忠的孝心，於是協助將畫作、詩文集結了一本-多彩「我的心象世界」的畫冊義賣，希望可以實現這個夢想。

漢忠期待大家一起完成美夢!愛心捐款、購畫洽詢:089-310150轉213台東馬偕院牧部。

▲馬漢忠出畫冊要幫父親圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

▲馬漢忠出畫冊要幫父親圓夢。（圖／記者楊均典翻攝）

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