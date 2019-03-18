從高中至大學、醫院　三方產學攜手培養優質照護人力 

▲聯新國際醫療集團、方曙商工、台北商業大學首創三方產教學合作。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導



聯新國際醫療集團、方曙商工、國立臺北商業大學首創全國，以三方策略聯盟模式，攜手產學合作，由聯新國際醫療集團提供實習場所，讓學生提早體驗職場生活，提供在學就業、薪資收入等基本保障，大學和高中大手牽小手合作，讓技職教育紮根，培養更多優質照護人力投入未來健康照護產業。

▲產學合作讓學生在高中和大學階段提早體驗職場 。（圖／桃園市政府提供）





18日舉行產學攜手暨捐贈教學設備儀式，由聯新國際醫療集團提供實習場所，在學實習每月有2萬8,000元津貼，畢業後可直接進入聯新集團旗下17家醫療機構工作，薪資3萬2,000元起跳，提供基本薪資待遇的保障，相信可以吸引更多年輕學子投入長照行業，打造新型態的產業專班。



出席鄭文燦市長表示，台灣進入高齡化社會，長照人力培養與幼保人員、護理師、社工不太相同，已成為一門專業。目前教育部也鼓勵各高中職、大學設置長照科系，未來護理科、社工科將會和長照科分科，成為專業健康照顧重要的科系。未來年輕一代面對學用合一的挑戰，市府也鼓勵如餐飲科系、汽修科系、航太科系等，提早進行產學合作，尤其是長照科系已有考取證照風氣，在社會地位上也逐漸受到市民肯定，未來將成為長照2.0照護人力培養的最佳管道。

▲並感謝聯新國際醫療集團捐贈教學病床與設備。（圖／桃園市政府提供）



方曙商工高級中等學校校長馮愛琴表示，方曙商工高級中等學校成立全國第一個照顧服務科「聯新健康照顧產業專班」，今年首屆將招收45名新生，透過理論與實務並重的教學，培育全方位健康照顧人才。也特別致贈感謝狀予聯新國際醫療集團，感謝聯新國際醫療集團捐贈10組教學病床與設備，讓專班軟硬體設施更加完善。



國立臺北商業大學校長張瑞雄表示，國立臺北商業大學以企業管理領域專業，開辦長照管理相關課程與二專課程，只要方曙商工照服科畢業生符合條件，通過甄選，即可優先錄取國立臺北商業大學。