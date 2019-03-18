測試新系統凸槌！港地鐵2列車「半夜相撞」　慘烈畫面曝光

▲香港地鐵發生相撞事故。（圖／翻攝自微博／廈門晚報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

今（18）日凌晨2點55分許，香港地鐵中環站發生事故，據悉2列列車在荃灣線相撞，車長受傷被困。港鐵發言人表示，早上荃灣線來往尖沙嘴站和中環站服務暫停，來往荃灣站和尖沙嘴站維持3分半鐘一班車，港鐵呼籲乘客過海可使用其他鐵路線或交通工具。

據港媒《東網》報導，現場消息指出，事發時港鐵正進行訊號系統測試，在荃灣線上，分別有一列列車由中環站向金鐘站，另一列列車由金鐘站往中環站，當經過一個「交接位」時，2列車發生擦撞。事故導致2名車長受傷，目前港鐵已派出大批工程人員到場檢查，了解事故原因及損毀情形。

港鐵車務總監劉天成表示，對今次事件令荃灣線未有提供服務向受影響乘客致歉。他也說，港鐵已全面暫停非行車時間無載客情況下的新訊號系統測試，事故原因需深入調查；由於列車設有保護系統，當一列列車進入一路段時，其他列車應該不能進入該路段，但為何仍發生事故，港鐵會展開調查。事發當下，其中一列列車的2個轉向架偏離路軌，疑似為事件主因。

港島中區副指揮官董國強表示，消防員到場時，發現有2列列車在中環站荃灣線往金鐘方向近100公尺月台發生碰撞，一列往中環列車的車頭損毀，一列往荃灣的列車第3、4卡車廂損毀，2列車廂均無載客，2名車長由消防員協助離開，其中一人腳部傷送院。