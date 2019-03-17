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磊山保經人DNA「富而好禮」　李佳蓉：年輕人優秀非難帶需要機會

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▲▼左二起為磊山保經董事長李佳蓉、兆豐產險董事長梁正德、台灣人壽總經理莊中慶、富士達保經董事長廖學茂、永達保經總經理陳慶鴻。（圖／記者李蕙璇攝）

▲左二為磊山保經董事長李佳蓉。這一天她笑盈盈地出席友家董事長朱水源的正遠保經開幕會。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

業界知名超級業務員、磊山保經董事長李佳蓉，闖蕩保險圈逾30年，她不僅堅守第一線繼續服務保戶，也跟著事業伙伴帶領著第二代並肩作戰，辦學院熱衷公益，「富而好禮」是她正為磊山人建立的DNA與氣質。

台灣已是世界保險大國，滲透度拿下世界之冠，整體總保費收入居全球第10名，在亞洲國家中僅次於大陸、日本與韓國。而保險密度僅次於香港，居世界第6名。從以上數字可知，國內保險業蓬勃發展，也帶動保險經紀人公司的據點，年年增加。

▼保發中心統計我國總保費收入居全球第10名。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

▲▼保發中心統計我國總保費收入居全球第10名。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

其中，磊山保經董事長李佳蓉就是從保險公司業務員，轉身為企業創辦人與經營者。就猶如日本這10多年來的保險發展，保經通路市占率愈來愈大，顯示民眾對於保險的需求，不一定單靠一家產險或是壽險公司就可以找到完全適合每個人的生涯規劃商品。

李佳蓉深知「符合客戶需求」為做個稱職業務員服務最高指導原則，代理了30多家保險公司的保單商品，就是其創業的核心價值，也從0到如今遍布全國各地，每天近千名磊山人深入大街小巷，傳遞保險轉移風險的人生觀念。

▼磊山保經董事長李佳蓉。（圖／磊山保經提供）

▲▼磊山保經董事長李佳蓉。（圖／磊山保經提供）

貴人知遇提攜之恩

李佳蓉表示，她有許多貴人長期提攜給予扶持，像是逢甲國貿同班同學許淑敏，不管是做保險、創事業到捐贈希望城堡公益活動等，永遠是她的第一號支持者，和她的企業家丈夫也都是她服務的保戶群。

還有保銷集團創辦人社長、董事長梁天龍，傳達「保險業務員不同於一般業務，要有誠信與走正道」的典範尊貴，讓她至今深受影響並且執行。譬如說，不能為了拉保險而退佣金，而是要建立良好的保險觀念，才能為客戶設身處地著想規劃適合的保單組合。

而她在磊山傳揚「富而好禮」的DNA，是誠信、誠懇與腳踏實地，很多觀念都來自梁天龍在保險界近50年建立的典範。

上市老闆感謝人情保單

她也提到「人情保單」並非都是不好的，而可能那個當下因為沒有很了解保險觀念，才會覺得礙於做保險業務親友的人情壓力才買。但她就有個上市老闆多年前跟她說捧場買了一張防癌險保單。只是後來罹患鼻咽癌，老闆就用一種沉穩的嗓音對她說「非常感謝妳」。

其實，上市老闆的財富足夠支付治癌醫療等費用，可是有買一張防癌險保單，給保戶的就是一種安心。尤其當人年紀愈大生病，體能有限難以打拼事業累積財富，這時反而擔心給孩子家人造成負擔，但有了保險之後，至少也就降低些心情壓力。

▼磊山保經放「寶可夢假」，員工爽抓寶1天。（圖／磊山保經提供）

磊山保經放「寶可夢假」，員工爽抓寶1天。（圖／磊山保經提供）

支持年輕人需要機會、並非都先買終身壽險

李佳蓉還說，帶人要帶心，並顛覆一般老闆的想法為年輕人說話。「現在的年輕人優秀，也渴望成功，而且非常努力爭取機會創造績效」、「年輕人不會難帶，而是缺少機會」，她強調競爭是必然的，但須是不藏私、優化的「共好中」競爭，才能讓成就感、喜悅感的利他文化，源源不斷的良性循環運作。

她累積深厚的保險能量，給年輕世代的保險規劃觀念，打破一般低保費高保障傳統。她認為，20歲開始不管是小資族還是收入豐沃年收數百萬，不用一開始把預算都放在終身壽險保單，可以透過投資型保單+壽險，搭配意外險、重大傷病險等，積極為自己尋找獲利的機會與建立人生風險保障。

很多年輕人常說沒有多的預算買保險、投資理財，李佳蓉反而問「總是要踩進去，才能等有錢的那一天到來」。

她現在仍舊與眾多磊山人一樣，還是繼續做著陌生拜訪，出席業務會議，經營人文講堂及公益活動，廣結善緣，提供財務與生涯中可考慮的解決方案選擇，保險是有溫度非鋼性需求，保險人更是恆溫散發熱力。

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