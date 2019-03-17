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呱吉控大巨蛋移樹偷襲　北市府：想提早說明但議員沒空

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▲▼柯文哲出席臺北市議會第13屆議員就職餐會,邱威傑呱吉。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議員呱吉邱威傑。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府16日凌晨將開始移植大巨蛋周邊的樹，引起台北市議員「呱吉」邱威傑與環團不滿，呱吉認為，與市府已經約定18日開說明會，市府卻提前偷跑先移樹。對此，市府體育局表示，原本雙方約定18日說明，只是施工在即、想提前到15日，但議員當天有其他行程，因此沒有展開說明會。

呱吉在15日所發布的影片，由於台北市府決定在當晚移除行道樹並利用周末進行道路拓寬工程，而呱吉也直接前往現場關心，但結果卻不如預期，讓他相當沮喪，「我無法阻止這件事情的發生」、「做為市議員，這是我最魯最爛的一天」。

呱吉提到，他曾要求市府將移樹和道路拓寬工程一次發包執行，並將影響降到最小，且原本約好在18日進行會議，希望整合計畫好在進行移樹，但光復北路段的移樹工程卻在15日晚上就執行。據呱吉助理許菡芸表示，大巨蛋籌備會方面臨時希望能將會議時間改為15日上午，只是呱吉另有行程因而作罷。

但呱吉認為這違反他們之前的承諾，應該開公開的協調會，但是政府完全跳過這件事，如果真的有誠意要溝通這件事，在電話裡應該講清楚，然後早點坐下來談，「如果你們連這件事都是用偷渡的方式做，我怎麼知道你們其他工程不會用這種方式」。此外，在現場所張貼的施工公告留的電話，撥打接通的卻是民宅，讓呱吉怒罵「你們連這個都唬爛，這合理嗎？」而大巨蛋籌備會則回應，電話部分是誤植。

對此，體育局表示，本次樹木移植事宜是採對待受保護樹木的高規格方式辦理，16日上午9時特別聘請日本街路樹診斷協會樹木醫及臺灣的樹藝師至現場指導，確認挖掘與包裹、吊掛、搬運等流程及樹木定植狀況，且邀請農委會林試所吳孟玲副所長監督辦理過程，移植情形亦全程同步直播

體育局表示，此次移植計畫於18日核定後，體育局隨即邀請相關單位研議交管配套措施及申請施工核定，並於11日拜訪兩位當地里長說明施工內容，亦安排拜訪護樹團體，惟經護樹團體婉拒未能成行。另原與邱威傑議員約定18日前往拜會說明，後因施工在即，希望提前於15日拜會，惟因議員當日已有其他行程安排，致未能於動工前向議員妥善說明；體育局後續將在兼顧行政程序及社會觀感原則下，妥善處理路型改善相關事宜。

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關鍵字：呱吉,大巨蛋,邱威傑

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