「北市議員薪資細項」大公開　呱吉：手不髒的話…不算容易賺錢





▲呱吉邱威傑。（圖／翻攝自呱吉臉書粉專）

政治中心／綜合報導

從網紅轉戰政壇，在網路上擁有超高人氣、綽號「呱吉」的YouTuber邱威傑，上任後開始拍攝「民主開箱」等一系列影片，將參選市議員的過程到選上後工作內容全部公開，最近一集講到台北市議員一年薪資，所有費用加起來可拿257萬元，但扣掉辦公室租金、助理設備等雜支後，一年收入大概只有120萬左右，如果想賺錢，「我為什麼不去做一個普通的 Youtuber 就好了？」

呱吉在8日新增「民主開箱EP8：議員到底賺多少錢啊？」影片，內容中提到，1個月大約會有50萬現金匯入他的帳戶，其中有24萬是議員助理補助費，實報實銷，如果沒有請這些人，這些錢也不會自動流到帳戶內變成個人收入。依照台灣的法律規定，每一個市議員可以領6-8位議員助理，如果請到滿編8個人，一個人平均可以分到3萬元月收入。

呱吉說，在所有市議員可領費用中，最像薪水的是「法令研究費」，1個月可拿13萬2760元。另外還可以再領「開會出席費」，一天是2450元，而一個議員一年開會天數大約是220天，所以一年總共可領53萬9000元。此外，每個月還有2萬元「為民服務費」，但這通常是支付文具、辦公室房租費用，也是實報實銷。最後是19萬9400元的「春節慰問金」，上述全部加起來，一年可拿約257萬元。

呱吉提到，但扣掉辦公室租金48萬、助理設備費48萬、辦公室雜支24萬，以及他自己個人承諾的系統開發費10萬，年收入大約只有120萬左右，「這對一般上班族來講，算是還不錯的待遇啦！但是如果你想要餐餐吃鮑魚、天天上酒店，你要過像這樣的一個生活風格嗎？這個薪資顯然是不足以支付的！所以對於一個市議員來講，如果你打算認真做，而且手不髒的話，其實他不算容易賺錢的行業。我為什麼不去做一個普通的Youtuber 就好了？」

網友們對此表示，「翻譯: YouTube比這個薪水還高﻿」、「一分析突然覺得議員薪水也不算多.....但某些沒去開會上政論節目 還領錢的就不可取了﻿」、「議員都是撈其它不好說的事項來賺，難怪一堆政客死都要連任﻿」、「可以拍一集其他議員餐餐吃鮑魚 天天上酒店的內幕嗎」。