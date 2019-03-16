北市大巨蛋徹夜移樹　呱吉：這是我最魯爛的一天

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝自呱吉Youtube）

政治中心／綜合報導

台北市議員「呱吉」邱威傑，近期發布了兩則「民主開箱」影片，提到大巨蛋是否違法復工。在最新一集影片中，呱吉表示，在那個現場他很快的發現一件事，「我無法阻止這件事情的發生」。他沮喪的說「做為市議員，這是我最魯最爛的一天」，不過他認為，「只要我沒有放棄，比賽就沒有結束。」

針對大巨蛋還未全面復工，台北市政府卻與遠雄達成共識欲移除樹木，而呱吉在先前發布的影片中，因為有突如其來的馬路及水電拓寬工程而與相關單位進行會勘。但在15日所發布的影片，由於台北市府決定在當晚移除行道樹並利用周末進行道路拓寬工程，而呱吉也直接前往現場關心，但結果卻不如預期，讓他相當沮喪，「我無法阻止這件事情的發生」、「做為市議員，這是我最魯最爛的一天」。

呱吉提到，他曾要求市府將移樹和道路拓寬工程一次發包執行，並將影響降到最小，且原本約好在18日進行會議，但光復北路段的移樹工程卻在15日晚上就執行。據呱吉助理許菡芸表示，大巨蛋籌備會方面臨時希望能將會議時間改為15日上午，只是呱吉另有行程因而作罷。

呱吉在接收到大巨蛋即將於15日晚上進行移樹的消息時隨即趕往現場，而在溝通過後，所收到的體育局回應為「3月16日就要進行移樹的工程」，大巨蛋的移樹工程與承攬移樹的工程單位樹花園也表示，在進行作業的同時也有進行網路直播。

但呱吉認為這違反他們之前的承諾，也認為「如果你們連這件事都是用偷渡的方式做，我怎麼知道你們其他工程不會用這種方式」。除此之外，在現場所張貼的施工公告留的電話，撥打接通的卻是民宅，讓呱吉怒罵「你們連這個都唬爛，這合理嗎？」而大巨蛋籌備會則回應，電話部分是誤植。