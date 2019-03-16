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苦苓揭黃光芹請辭原因　「她是一個不折不扣的韓粉」

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▲▼資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

 政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹因專訪高雄市長韓國瑜，遭韓粉圍剿，臉書留言恐嚇揚言要對她的小孩不利，黃光芹為平息風波宣布辭去主持人一職。對此，知名作家苦苓16日在臉書揭露黃光芹辭職原因，認為她不是因為任何壓力而辭職的，「因為她是一個不折不扣的韓粉」。

苦苓表示，很多人的疑惑，縱然她受到韓粉霸凌（那些文字有多惡毒卑鄙我感同身受），縱然她的孩子受到恐嚇威脅，但她絕不會因此而害怕退縮，何況POP電台的台長林書緯，也在電台公開挺她，換句話說，她不是因為任何壓力而辭職的。

苦苓說，黃光芹辭職的原因是，「因為她是一個不折不扣的韓粉」，她如果不是韓粉，不會花費精神把韓國瑜的口述傳記那麼快的寫出來，那些時間她大可去接更多通告、多賺一點錢養家。

苦苓分析，黃光芹在訪問韓國瑜時，充分發揮一位媒體工作者的特性，既然韓國瑜對選總統始終不肯明確表態，她當然會想追個水落石出，所以會問對方你市長要做多久，韓國瑜明確的說：「四年，我會繼續做下去。」而且又說：「我從來沒有想過要選總統。」這可以算是一則獨家消息了，這個訪問其實是非常成功的。

▲高雄市長韓國瑜接受訪問▼ 。（圖／POP搶先爆提供）

▲高雄市長韓國瑜接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）

苦苓表示，沒想到韓國瑜訪問完之後，記者根據這個內容問他，他竟然說：「誰說的？」而且後來還拗說對方是問他市長的任期，那本來就是四年（請問任何訪問者會無聊到考問一位市長，市長的任期是幾年嗎？這是智力測驗嗎？），換句話說，他剛剛說過的話馬上又全盤推翻了。

苦苓指出，韓國瑜耍賴不認，竟然說「這是雙方認知不同」，所以黃光芹才說「當不當總統，只在於他的欲念」，這話一點也沒有錯啊！韓國瑜能不能當總統，關鍵只在於他想不想，一個政治人物有當總統的欲念，是再正常也不過的了。

苦苓認為，支持韓國瑜並不是只有一種方法，並不是只能支持他選2020的總統，也有不少韓粉（尤其是他的選民）認為他應該先把高雄市政府做好，累積資本，那麼2024的總統大位也就唾手可得；他分析，嚴格說來，黃光芹只是「第二種」韓粉而已，卻因為這樣被攻擊的體無完膚，甚至毫無人性的去威脅她的孩子，這已經完全逾越了紅線，造成軒然大波，他們夫妻倆也只好報警處理。

▲▼楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

▲黃光芹丈夫楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

苦苓說，而韓國瑜照例像過去一樣，在韓粉到處謾罵、攻訐、誣蔑之後，不痛不癢的說「希望大家保持理性」，也沒有對這種令人髮指的行為加以譴責，甚至連告誡也沒有。

苦苓強調，所以黃光芹為什麼辭職？做為一個盡心盡力的韓粉，只因為有一點不同的意見，就被「同志們」攻擊的體無完膚，沒有一點同情或支持的聲音，而當事人的韓國瑜更是漠不關心，你說她不會覺得「真心換絕情」、不會痛心疾首、不會心灰意冷嗎？答案揭曉，「黃光芹辭職的原因只有兩個字─心寒」。

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關鍵字：黃光芹,苦苓,韓國瑜

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