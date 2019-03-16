嘉義加敦街不是街　平價戰斧豬招牌牛鮮嫩飽食超驚艷

▲▼嘉義市民國路尾｢加敦街｣提供比臉大戰斧豬排，店家先用醃料醃製3小時，用200度高溫正反兩面各烤10至15分鐘，起來淋上特製的BBQ Souce，再撲上洋蔥及蒜頭，再烤5分鐘。上桌時讓人驚艷度十足，入口肉質鮮嫩，帶筋帶肉都超好吃。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

誰說吃高檔牛排一定要花千元?或總是想吃高檔肉排又怕吃不飽!藏身嘉義市眷村區民國路尾｢加敦街｣，沒有華華裝潢，簡約功業風店面設計，就讓希望將成本回饋民眾，讓來店客人可以花小錢吃到口感鮮嫩、份量充足的各式肉排。

老闆許書瑋表示，想吃排餐不一定要花大錢，但建議事先預定，方便出餐，更能掌握餐點的品質，愛嘗鮮的饕客們還可以吃到最棒的肉。由於店內還提供各式樣國外啤酒，搭配電影播放及熱門運動頻道，讓民眾來店用餐，除了可以大口吃肉享受微醺感，還有國外餐酒館的熱鬧感受。

▲▼嘉義市民國路尾｢加敦街｣招牌牛排，店家先用鹽、胡椒均勻撒在肉上，以180度烤10-15分鐘（視厚度或是客人要的熟度而定），靜置到肉汁收縮，等客人前菜快吃完時，以230度高溫大火快速煎過表面，在進烤箱回溫出餐，搭配飯類，半熟嫩的煎蛋蛋汁蓋在白飯上淋上店家特調醬料，讓西餐多了台式的飽足。（圖／記者翁伊森攝）

出生嘉義東石的許書瑋是道地嘉義人，過去在澳洲工作時居住在Garden Street，回台開店所幸將店名取叫｢加敦街｣，擁有西餐執照的他愛上澳洲當地烹飪方式，希望在家鄉嘉義讓更多人嘗到，不需調味料醃製就很好吃的肉排，不僅吃到原味還可以飽足更是他的初衷。

▲▼嘉義市民國路尾｢加敦街｣經典牛排，用鹽、胡椒均勻撒在肉上，以230度左右的大火，兩面各煎2分鐘，起鍋靜置到肉汁收縮，放入180度烤箱1分鐘，再以逆紋將牛排切塊。（圖／記者翁伊森攝）

許書瑋表示，排取筋去肉都是需要被思考的，不是每種肉都需要處理，但是原味呈現是他的堅持，先將肉品用簡單的鹽巴、胡椒提出鮮味，在反覆用高溫大火將肉汁逼出直到收縮，保證每塊肉的新鮮及甜度。

▲▼嘉義市民國路尾｢加敦街｣清炒義大利麵，加入蒜蔥及特殊香料，相當符合台灣人的口味。（圖／記者翁伊森攝）

龍師父黃金泡菜店長陳癸如是加敦街常客，她喜歡品嘗各國美食，對於嘉義當地能有保有原汁原味的排餐餐館，相當驚豔，也希望這樣的好味道可以一直保留下去。



店家地址： 嘉義市東區民國路271號

營業時間： 晚上6點至11點

店家電話： (05) 277-0203