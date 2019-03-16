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全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴的10大超狂事蹟

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香奈兒（Chanel）、Fendi創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世的消息震驚全球，時尚圈像頓失重心一樣，藝人、Model們紛紛發文哀悼，但大家一定忘記了，最難過的一定是老佛爺最寵溺的愛貓邱比特（Choupette）吧！

這隻貓讓時尚大帝甘心成為貓奴，甚至說出「與自己的貓墜入愛河」了這樣的話。他養出這隻史上最有錢的喵星人，超狂的10大事蹟，一定讓你大嘆：「會投胎比較重要」啊～（菸）

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

1.想跟自己的貓結婚？

老佛爺曾經說：「現在還沒有人和動物結婚的案例，不過，我還真從來沒想過我會如此愛一隻貓，跟她墜入愛河！」讓他深深投入這麼多情感的邱比特，就跟所有貓咪一樣，眼中只有自己的奴才，老佛爺將牠捧在手掌心疼，繼續看下去你就知道，你連一隻貓都不如！（講自己？）

2.貼身女僕照顧

為了凸顯這隻貓咪的天生尊榮，老佛爺特別聘請了兩個女僕貼身照顧邱比特（一個在夜晚，一個在白天），牠有一雙迷人的亮藍色眼睛和柔順的白色毛髮，這兩個女僕就是專門邱比特幫牠梳毛、護理眼睛、陪牠玩耍的。卡爾認真的說：「牠有幾個女傭，所以即便我不在，牠也不會孤獨，牠就像個別緻的女士。」「牠天生就是站在世界頂端的存在，只要你們看到牠就能明白！」

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

3.用的東西全是精品

說牠是全世界最有錢的貓星人，完全不誇張！邱比特每週三會與卡爾一起用餐，吃東西使用訂製的Louis Vuitton銀碗，每天會吃四種不同的菜餚；牠喝著來自來自瑞士阿爾卑斯山、英國、德國和瑞典的四種其他水域製成的水。累的時候慵懶的躺在Louis Vuitton的包裡，有時睡在過時或被丟棄的香奈兒（Chanel）時裝上。

4.專屬的廚師為牠特製食物

OK！看到這裡已經在捶心肝了，老爸不是郭台銘也不是卡爾拉格斐，這種待遇儂編從來沒想過。前面說到牠每天會吃四種不同的菜餚，這些菜都是專屬廚師做的！！！（太誇張了）主廚Ozuru和其他大廚們特別為牠製作特色菜餚，菜單有日式牛肉或雞柳和蘆筍。至於嘴饞時吃的零食，邱比特獲得「魚子醬」，當然是由巴黎最高級獸醫之一Yola Horn博士批准的。

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

5.專屬的IG記錄生活

一開始，邱比特是一位名為Baptiste Giabiconi模特兒的貓，她請卡爾代為照顧，但卡爾拉格斐對牠一見鍾情，直接和對方說「對不起，但我要留著牠！」（橫刀奪愛的概念？）自此之後，這隻貓皇就過著奢華的貓生，從2011年到現在，更成為IG網紅，老佛爺替牠開了個帳號記錄生活，目前有超過16萬的粉絲。

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

6.坐私人飛機出遊

在IG裡面時常能看到邱比特坐著私人飛機，跟老佛爺世界各地征戰的照片，沒錯！就是私人飛機！儂編只能在電影裡看到的交通工具，邱比特已經坐到不想坐了！牠都睡在駕駛員的腿上，更擁有在飛機上隨處奔馳的權利。

7.有自己的書

邱比特有專屬於牠的書，一本名叫《Choupette：時尚地位超然寵物貓的私生活》，揭開牠作為貓界上流社會是過著什麼樣的生活，書中文字由卡爾個人傳記的2位作家撰寫，圖則是來自這位時尚大帝的親自掌鏡。

8.比你還會賺

邱比特雖然是隻8歲的貓咪，但牠賺的比、你、還、多！除了老爸是卡爾讓牠人氣直線飆升，也因為邱比特實在太可愛，接了不少廣告和活動代言，光是為德國汽車廣告和日本美容活動做了兩份工作便賺了300萬歐元（約台幣1億400多萬元），你說扯不扯？這天文數字，儂編大概一輩子都賺不到吧！（哭著逃走）重點是，連和愛貓合作的模特兒老佛爺都要精挑細選，因為他不能讓自己的貓過得不夠高貴！

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

▲▼卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

9.卡爾把牠變成設計

熟知卡爾設計的人應該都有發現，牠常常把愛貓融入作品當中，說牠是卡爾最棒的靈感繆思也不為過。

而且卡爾很喜歡把自己與邱比特放在同個設計裡，2017年卡爾拉格斐的同名品牌推出Fly With Karl系列，機長是卡爾，空姐就是邱比特，這種獨特的情感，真的只有他們能明白。

▲▼ 卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟（圖／bella儂儂提供）

10.有自己的銀行帳戶

為什麼說卡爾養出全球最有錢的喵星人，因為邱比特有自己的銀行帳戶啊！外媒盛傳，在卡爾過世後，邱比特還會有一筆信託基金，無論牠未來會被誰收養，都希望牠能開心的度過剩餘的貓生！ 

邱比特的IG也發出聲明，感謝所有支持爸爸的粉絲、忠實支持者，相信爸爸在天堂一定能創造出屬於自己的時尚帝國，和其他時髦的老友們相聚，說不定還能見到Coco Chanel呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：香奈兒,老佛爺,老佛爺卡爾,寵物,,喵星人,時尚狂人

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