爬梯心臟病突發　警及時施作CPR向死神搶命

▲陳男突心臟不適，隨倒臥在地口吐白沫陷入昏迷，且無呼吸心跳，員警見狀立刻實施CPR急救後，總算將陳民從鬼門關前拉回來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

千鈞一髮！警二分局南門派出所，3月14日接獲54歲陳姓民眾報案稱，其皮包在住家遺失，希望員警前往位於中西區南門路住家查看，當巡佐李曜丞、警員陳榮成陪同陳民爬樓梯至6樓住家前時，陳民突心臟不適，隨倒臥在地口吐白沫陷入昏迷，且無呼吸心跳，員警見狀立刻實施CPR急救後，將陳民從鬼門關前拉回來。

據了解，陳民曾因心肌梗塞接受過心臟冠狀動脈繞道手術，當天復因心肌梗塞突發，幸虧員警當機立斷，除先呼叫救護車，接著另一名員警立刻熱心地施作CPR心肺復甦術。

急救過程相當驚險，在搶救的黃金時間，分分秒秒都在跟時間賽跑，讓一度失去生命跡象的陳民恢復心跳，而當恢復呼吸心跳等待救護車的過程中，員警不斷安撫其情緒，慢慢幫助他深呼吸調適，直到救護車抵現場，家屬除感激警方能救回陳民寶貴生命，表達感謝與肯定。

警員陳榮成表示，挽救民眾寶貴生命感到相當開心且有意義，另巡佐李曜丞深覺為民服務應秉持同理心，「人民的事就是我的事」，再次肯定了警察為民服務的工作價值及意義。