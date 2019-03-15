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大貨車行車糾紛！匝道口逼車持鐵棍叫囂　嗆警：你抓我啊

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▲▼大貨車在台65匝道口逼車，持鐵棍要按鳴喇叭的駕駛下車理論。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲大貨車在台65匝道口逼車，持鐵棍要按鳴喇叭的駕駛下車理論。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名賴姓貨車駕駛12日開車行經泰山區新五路，變換車道準備要上台65匝道口，卻因為一名夏姓民眾按喇叭示警，賴男竟然夥同張姓助手在匝道口處將夏男攔下，持鐵棍喝令要他下車，警方獲報到場當場將賴、張2人逮捕，訊後依照恐嚇、妨害自由罪嫌送辦，逼車行為也製單開罰。

警方調查，3月12日晚間11時許46歲的賴男開著貨車，一旁坐著的就是他的張姓助手（23歲），載著價值百萬元的香蕉及鳳梨等水果準備上台65匝道，就在新五路中線變換車道時，被後方的夏男按鳴喇叭，他氣得把貨車停在匝道口，跟助手持鐵棍下車叫囂。

夏男見對方人多勢眾，趕緊通報警方到場，員警到場時2人還嗆聲「不然你把我抓走啊！」、「我不移車啦」，絲毫不把公權力放在眼裡，員警當場將2名嫌犯壓制逮捕，警方訊後除依道路交通管理處罰條例告發外，更將他們以恐嚇、妨害自由罪送辦。

林口分局長宣導，行車從平面道路要切換快速道路，除了要注意車速、車前狀況外，更不可任意變換車道，遑論恣意停車向人理論，前面種種行為都可能引起交通事故，也必須面對相關法規的處罰，請用路人開車多禮讓、少衝突。

▼現場查扣的鐵棍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼大貨車在台65匝道口逼車，持鐵棍要按鳴喇叭的駕駛下車理論。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：林口,台65,逼車

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