轟「文旦丟溪」假新聞　蔡英文：真有這種事一定讓農委會主委下台

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台南立委補選16日登場，藍綠砲火轉往文旦，日前更有媒體報導稱「200萬斤丟到曾文溪」。對此，農糧署強調並非事實，20天內未更正將採取進一步法律行動。今總統蔡英文也在臉書表示，文旦滯銷跟被丟到水庫裡面都是假消息，「如果真的有這種事，我一定會讓農委會主委下台」，316要讓製造假新聞的人得到警惕。

蔡英文指出，麻豆的農民朋友這幾天受委屈了，根本沒有200萬斤的文旦被丟進水庫，儘管已經說明該事件是謠言，但仍沒看到炒作議題的候選人及媒體道歉，「如果，說倒文旦的人當選了，下次選舉，就會有人說，有香蕉被倒進水庫、有蓮霧被倒進水庫、有芒果被倒進水庫。」

面對麗偉補選在即，蔡英文說，這是台灣民主的重要時刻，要讓製造假新聞的人得到警惕，向全台灣的假新聞說不。

針對文旦倒溪一事，水利署率先指出，經第六河川局局志工謝里長查証，不可能有如此多的文旦傾倒，而曾文溪河川志工巡查後不知情。另外水利署南區水資源局緊急巡查，也沒有發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形；農糧署則表示，發言的農友107年栽培的文旦和白柚品質均佳，去年已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形，至於天然災害救助金也在去年10月2日撥付。

農糧署透露，農委會在民眾及立法委員的要求下，已於3月13日依據衛星廣播電視法第44條規定，函請中天新聞台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動，同時感謝社會大眾及各媒體對農產品產銷及價格關心，並請各界體諒農友種植農作物的辛苦，請勿再以不實內容誤導消費大眾，傷害農友感情，並呼籲全國消費大眾以實際行動，支持農民、支持農業，採購農民辛勤耕作、栽培的成果。