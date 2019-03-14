假疫苗案影響　長生生物3／15起暫停股票上市

▲長生生物問題疫苗案，讓不少大陸家長人心惶惶 。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

吉林長春長生生物科技公司（下稱長生生物）去年爆出問題疫苗醜聞後，事件再有新進展；深圳證券交易所13日發布公告表示，周五（15日）起暫停長生生物科技股份有限公司股票上市。

公告提到，長生生物因觸及《上市公司重大違法強制退市實施辦法》第2條、第5條，有關重大違法強制退市情形的規定，深交所已於1月14日向其送達《關於對長生生物科技股份有限公司股票實施重大違法強制退市的決定》。

公告續稱，根據深交所《股票上市規則（2018年11月修訂）》14.1.1條、14.1.6條的規定以及深交所上市委員會的審核意見，深交所決定公司股票自2019年3月15日起暫停上市。

公告表示，暫停上市後，深交所後續將會對公司股票作出是否終止上市決定，如果被終止上市，公司股票交易將進入退市整理期，交易期限為30個交易日。

去年11月，滬深交易所同時發布了《上市公司重大違法強制退市實施辦法》，並修訂完善《股票上市規則》、《退市公司重新上市實施辦法》等規則，新增社會公眾類安全重大違法的強制退市情形。

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