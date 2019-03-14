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社會 社會焦點 保障人權

控腳底按摩被按大腿內側！她閉嘴發「摁～」長音　告性騷結果出爐

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捏腳。腳底按摩。（圖／示意圖／達志影像）

▲李男幫女客人服務時挨告性騷，獲得不起訴處分。（圖／達志／示意照）

社會中心／台北報導

一名妙齡女子到台北市中山區一間養生館做腳底按摩，她指控，一名李姓按摩師按到她的右大腿內側，當下不知該如何反映別按，就閉嘴發出「摁」（ㄣˋ）的長音。她後來得知同行友人並沒被其他按摩師按到大腿內側，氣得控告李男性騷擾。但檢方認為，應是雙方對按摩區域的認知有落差，因此對李做出不起訴處分。

《蘋果日報》報導，當事人和友人2018年6月某天晚間到該店消費，她指控，當時在滑手機，左大腿中間近內側被李男按摩時，她有覺得不舒服，但當下沒立即告知對方。

當事人控訴，她被李男從右腳底一路按到右大腿內側，當下超級尷尬又不知道該如何反映，只好閉嘴發出「摁」的長音。她離開時詢問朋友的按摩情形，得知對方沒被按大腿內側，因此控告李男性騷，並向台北市性騷擾防治委員會申訴。

▼女子控訴被按摩師性騷。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲按摩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

李男則否認性騷，強調都是按照SOP流程，並沒按到女子的大腿內側，而是僅止於膝蓋上方。台北地檢署認為，常有按摩師因按摩客人大腿接近膝蓋，也常會一起服務膝蓋上方的大腿部分；即使李男有按到女子的大腿，但最多到大腿中間。

檢方認為，此案應是客人和按摩師的認知有落差，加上溝通不良，且性騷擾防治委員會也認定該事件不成立，因此對李男不起訴。

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關鍵字：性騷擾,腳底按摩

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