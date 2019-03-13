淡大女學生陳屍百齡橋！16歲詭男伴屍一夜還「假冒學弟身分」繼續裝死

記者黃彥傑、林姸君／台北報導

台北市百齡橋下河濱公園13日發現一具女浮屍趴在溝渠上，後來證實死者為淡大魏姓延畢女學生，離奇的是她旁邊竟還躺了一名男子、伴屍近一晚，更詭異的是該名男子居然假報姓名，誤導警方認為他是與死者同系的學弟；目前人還在訊問中，繼續釐清是否與死者的死有關。

▲16歲男子身分還在調查中。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



警方指出，上午6時許有民眾報案，指稱一名男子倒在路旁草地上，詢問是否要叫救護車卻說不用，只要幫忙通知媽媽即可；人員當時就有在旁邊發現一雙鞋子，拿竹竿往溝渠撈，但當時漲潮並沒有發現異狀，直到上午9時許男子母親打電話報警旁邊有浮屍，全案曝光。

警方當時在現場詢問男子，沒想到一開始他否認與死者認識，之後又改口雙方在酒吧認識、說詞反覆，更奇怪的是居然假報「袁姓男子」的身分，企圖誤導員警辦案，訊問過程頻頻裝死；人員將積極釐清他與魏女的死是否有關連，以及說謊動機。

▲女大生死因也還在調查。



另外淡江大學發言人劉艾華則表示，魏姓女學生是延畢復學生，上學期休學、這學期才復學，而這學期她只有兩堂課，體育課只有第一個禮拜有出現，另外一堂通識課則是都沒有出席。

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