高雄香蕉拚進東森購物台　33分鐘搶光1千箱「香蕉界香奈兒」

▲東森購物台限量開賣外銷等級高雄美濃北蕉，1,000箱在33分鐘秒殺一空。左起為東森購物專家羅聆、美濃農會總幹事鍾清輝、高雄市農業局長吳芳銘、東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

幫蕉農找通路拚訂單，高雄香蕉首次拚進購物台，高雄市農業局長吳芳銘、美濃農會總幹事鍾清輝今（3/13）特地北上到東森購物台進棚賣香蕉，賣的還是擁有「香蕉界香奈兒」美名、專門外銷日本的北蕉，限量1,000箱，原本預計40分鐘才能賣完，沒想到買氣好到提前33分鐘全部搶購一空。

根據統計，2017年台灣香蕉總產量35萬6017公噸，高雄種植面積約占全台8分之1，而台灣香蕉外銷出口量為1109公噸，其中外銷到日本的就高達1057公噸，占全國香蕉總產量僅千分之3，但有8成以上主要來自美濃和旗山，尤其美濃香蕉香氣濃郁、口感滑順甜美，可說是台灣農產之光。

▲吳芳銘（右）、鍾清輝（中）特地從高雄北上到東森購物台棚內推銷美濃香蕉。（圖／記者徐文彬攝）

不過近來香蕉價格慘淡，為了幫農民賣個好價錢，東森購物董事長王令麟帶頭號召發起義賣外銷等級的高雄美濃北蕉，今（3/13）在購物台東森農場產地直送節目內，不僅特地安排北高兩地現場連線，高雄市政府農業局長吳芳銘、美濃區農會總幹事鍾清輝還親自到棚內推銷，同時在高雄市長韓國瑜特別錄製影片的大力推薦下，限量1,000組、總計12公噸的香蕉提前賣光光，東森購物從站內銷售數據觀察，包括各大中小企業、台南花園夜市果汁店等紛紛發起團購，最多一口氣就訂購了15箱。

台灣香蕉品質好眾所皆知，全國商業總會理事長賴正鎰率多名商總理監事，12日一同會見韓國瑜時，當場宣布認購近10噸高雄香蕉，不過一般大眾力挺高雄蕉農的心也不輸大企業，這次東森購物把外銷等級香蕉拿來賣，每一根香蕉都是精挑細選，包括外觀、表皮、形狀、大小等品質都要一致，賣相非常好，此外，就連紙箱也是採用上下層的外銷規格，尤其一箱12公斤只賣450元含運，吸引東森購物800萬會員大軍爭相把12噸美濃香蕉搶購一空，用33分鐘的力量超越商業總會大老闆。

▲商總理事長賴正鎰前往高雄市政府認購香蕉幫助蕉農。（圖／商總提供）

▲外銷等級香蕉一箱12公斤只賣450元含運，不只是划算，根本是物超所值。（圖／記者徐文彬攝）

吳芳銘說，「今天的市場交易價格，上品蕉都在32～36塊，如果乘以12公斤，再加上紙箱、運費、催熟等程序處理，事實上是非常物超所值，很感謝東森購物願意吸收相關成本、新竹物流贊助，讓我們能夠把平常在台灣不可能吃到的好香蕉與大眾分享。」

東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷表示，本來1,000箱預計40分鐘才能賣完，但提前33分鐘完售，感謝東森會員及消費者、高雄市政府、美濃農會、新竹物流一起協助，東森購物小農系列會持續做下去之外，未來也會與高雄市政府有更多、更密切的合作，期待下次市長韓國瑜能夠親自來到購物台。

鍾清輝則提到，以外銷日本來說，日本人對各方面的要求門檻高，能夠做到外銷等級的香蕉，事實上是非常難得。由於國內農作生產成本較高，農產品要外銷到其他國家很艱困，期望有一些好的銷售平台，讓國內消費者也能享受到真正好品質的國產水果，長期來講，也能幫助農民解決產銷問題

對於此次與東森購物攜手，在銷售上立刻展現出好成果，也開啟雙方日後的合作機會，吳芳銘說，包括金黃芒果、鳳梨、白玉苦瓜、白玉蘿蔔、小蕃茄、芭樂、南瓜、六龜的蓮霧等，高雄有非常多好東西可以推薦，而這些東西吃起來都有共同特點，就是酸酸甜甜，尤其是水果類，這就跟愛情的味道很像，所以水果也算是愛情產業鍊的一部分，不僅可以用舌尖品嚐酸甜好滋味，也能從心裡抒發這種感覺，吃下肚更是讓身體健康有活力。