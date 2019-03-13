800萬會員大軍33分鐘下架千箱高雄香蕉　打響東森農場名號

▲高雄市農業局長吳芳銘（右）、美濃農會總幹事鍾清輝（中）特地北上到東森購物台進棚賣高雄香蕉，希望能幫蕉農拚經濟，最後限量1,000箱香蕉提前在33分鐘全部搶購一空。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

關心台灣在地農業，用實際行動支持農民，東森購物透過旗下多通路全力銷售農產品，發起多檔義賣，包括桶柑、高麗菜等都賣出好成績，也為東森農場產地直送打響名號，這次再度出手助蕉農，把外銷等級高雄美濃北蕉推薦給會員，一箱12公斤只賣450元含運，立刻吸引東森購物800萬會員大軍下單瘋搶，限量1,000箱、12噸、相當於一大卡車的香蕉，在短短33分鐘搶購一空。

近來香蕉價格慘淡，為了幫農民賣好價錢，東森購物董事長王令麟帶頭號召發起義賣外銷等級的高雄美濃香蕉，就連高雄市長韓國瑜也特別錄製影片大力推薦，開賣當天則是特地安排北高兩地現場連線，邀請高雄市政府農業局長吳芳銘、美濃區農會總幹事鍾清輝親自到棚內推銷，義賣擁有「香蕉界香奈兒」美名、專門外銷日本的北蕉，一箱12公斤只賣450元含運，吸引東森購物800萬會員大軍愛心湧現，爭相把限量1,000組、12噸美濃香蕉在33分鐘內提前搶購一空，包括各大中小企業、台南花園夜市果汁店等紛紛發起團購，最多一口氣就訂購了15箱。

▲吳芳銘（右）、鍾清輝（左）希望讓大眾能夠一同支持好品質的國產水果。（圖／記者徐文彬攝）

東森農場秉持嚴選品質層層把關，水果、蔬菜從產地直送宅配到府，因此推出後受到廣大會員的熱烈好評和迴響，另外像是台南麻豆老欉文旦、高雄大樹鄉玉荷苞、花蓮鳳林大西瓜、枋山黃金愛文芒果在欉紅等當季水果一推出後，皆創下熱賣佳績，消費者在家就能品嚐到鮮甜的在地好滋味，另一方面，好的農產品可以及時賣出去，幫助農民增加收益。

尤其當有農產品盛產過剩，東森購物董事長王令麟一聽聞消息，立刻發起號召幫助農民渡過難關，除了高雄香蕉，過去也曾與新竹縣峨眉鄉合作幫忙賣滯銷桶柑，一開賣即湧入大批訂單，40分鐘內狂賣2,000箱，訂購爆量到農會沒紙箱裝，最後總計銷售共4千箱、8萬斤、36萬顆桶柑。

▲東森購物發起愛心義賣高麗菜活動，吸引超過千位會員搶買。（圖／東森購物提供）

去年底則是收購雲林高麗菜愛心義賣，一箱20kg、約8顆只賣230元，加碼再送東森幣230元，短短40分鐘共售出2,200組，約44公噸，超過17,000顆，其中有民眾一口氣買了100組。此外也協助屏東高樹鄉善導書院公益義賣金鑽鳳梨，首播秒殺300組、共3,000顆鳳梨。

東森購物與農民站在一起，不收取任何費用協助農產品行銷，將銷售所得全部回饋給農民，也因此獲得農糧署頒獎感謝，是網路購物及電視購物通路中唯一獲得表揚。東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷表示，為了幫忙農民，東森購物小農系列將持續做下去，發揮東森嚴選精神，不只提供一個好看、好買的渠道，也要讓消費者能買得安心有保障，希望社會大眾一起關懷在地小農。

