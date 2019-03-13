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影／王令麟幫忙賣「美濃香蕉」　東森購物17分鐘狂賣千組

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▲主持人品嘗香蕉。（圖／記者洪正達攝）

▲東森購物台購物專家怡君赴高雄連線，品嚐美濃香蕉。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

去年台灣香蕉種植受氣候穩定影響，曾一度造成價格崩盤，為了幫蕉農拚訂單，把本土優質水果賣出去，東森購物繼桶柑、高麗菜之後，董事長王令麟再次帶頭號召發起義賣外銷等級的高雄美濃香蕉，最後銷售所得將全數回饋給在地農民，沒想到才開賣33分鐘，一千組立刻銷售一空，可見大家都非常支持台灣在地水果。

▲主持人品嘗香蕉。（圖／記者洪正達攝）

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購物專家介紹高雄美濃香蕉。（圖／記者洪正達攝）

香蕉價格崩盤，讓蕉農苦不堪言，高雄市長韓國瑜為此出國打拚替農民找出路，國內方面則是找上購物台，13日下午2點在東森購物47頻道，北高兩地現場連線，限量開賣高雄美濃香蕉1,000組，一箱12公斤只賣450元含運，而銷售所得最後將全數回饋給農民，此外，還有機會獲得高雄市長韓國瑜的現金紅包袋，具有收藏價值，限量50個，因此才開賣才剛開賣33分鐘，一千組立即銷售一空。

東森購物節目主持人實地來到產地高雄美濃，帶領東森購物會員一起品嚐高雄的香蕉，還特別邀請到高雄農業局副局長王正一一同來介紹，將這外銷等級的香蕉，推薦給東森購物會員。

▲主持人品嘗香蕉。（圖／記者洪正達攝）

高雄市農業局副局長王正一介紹高雄香蕉。（圖／記者洪正達攝）

高雄美濃香蕉香氣濃，每口咬下都相當扎實，東森購物站在幫助農民的立場，不收取任何費用，將銷售所得全部回饋給農民，希望透過這樣的合作，把最優質的農產品推薦給消費者，並且幫助到最基層的農民。

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關鍵字：美濃香蕉,王令麟,東森購物,東森農場

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