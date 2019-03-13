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胯下風！女口愛突昏迷3分鐘　送醫才發現大腦血管破裂

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▲▼戀愛,男女,兩性,交往。（圖／免費圖庫pixels）

▲ 女子嘿咻太激烈，竟失去意識。（圖／免費圖庫pixels）

國際中心／綜合報導

倫敦西部日前有一名44歲女與性伴侶在家中愛愛，就在快達到高點時突然失去意識，接著伴隨極度頭痛的症狀，直到被送往醫院接受治療後，才發現是大腦裡的血管破裂導致。

根據英國《每日郵報》報導，這起案例紀錄在最新一期的《英國醫學期刊》(British Medical Journal）中，報告中沒有透露性伴侶的性別，事件發生在去（2018）年10月時，倫敦一名44歲女子與性伴侶嘿咻，當時女子在興奮之際，幾乎快達到高潮時，突然失去意識長達3分鐘，接著出現「中度」頭痛的症狀。性伴侶表示，當時她們都發現女子身體出現「僵硬」症狀。

據悉，女子被送往埃爾沃斯區的綜合醫院後，覺得噁心想吐，並為自己的頭痛分級為10分之6級。離奇的是，她當時身體狀況不僅非常良好，而且意識相當清醒、反應敏捷。醫護人員則在檢查後，發現她大腦與頭骨中有小面積的血管爆裂，有中風的症狀。女子才坦承，自己是在愛愛時，因過度興奮而頭痛。

▼ 女子再晚一步送醫就會沒命。（圖／免費圖庫pixabay）

▲▼ 大腦,頭痛,。（圖／免費圖庫pixabay）

幸運的是，醫生立刻為女子進行血管內捲繞手術，包括將金屬注入動脈，以用來凝血和止血等步驟。女子也在住院休息2星期後，順利回到溫暖家中。隔天報告指出，女子的病因為「蜘蛛網膜下腔出血」（Subarachnoid hemorrhage,簡稱SAH），其中「性行為」導致血管壓增高，是造成發病的主要原因。

報告也指出，這名女子是一名氣喘患者，不僅有抽菸嗜好，偶爾也會喝酒，20多歲時大腦曾罹患瘧疾，但這些都與這次中風沒有直接關係。

這件事曝光後，許多網友紛紛驚訝表示，「這傢伙是個傳奇」、「這時機中風真的很不幸」、「我下次如果不想做愛，也要來假裝中風」，不過也有很多網友看到另外一個重點，「他的性伴侶可能在幫舌頭投保了」、「她電話應該被打爆了，因為大都想學她的技巧」、「我老公開始拼命地找她的電話，不知道該開心還是難過」。

ET快訊
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關鍵字：倫敦,英國醫學期刊,British Medical Journal

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