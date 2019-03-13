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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／瀋陽對「一帶一路」沿線國家　投資增長105.6%

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▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

▲瀋陽對「一帶一路」沿線國家，投資增長105.6%。（圖／CFP）

《遼寧》瀋陽對「一帶一路」沿線國家　投資增長105.6%

瀋陽市商務局指出，2018年通過鼓勵企業積極參與國際產能合作及境外園區建設，對「一帶一路」沿線國家及地區投資項目達12個，協議投資額2.5億美元，同比增長105.6%。（瀋陽日報）

《廣東》深圳新房價格29個月保持平穩

深圳市規劃和自然資源局指出，2019年2月，全市新房成交均價為54,232元（人民幣，下同）／平方米，環比微漲0.2%，截至目前，深圳新房價格已連續29個月保持在5.4萬元/平方米左右。（深圳商報）

《黑龍江》黑龍江省農村飲水安全脫貧攻堅任務完成

陸水利部部長鄂竟平表示，將努力解決一些農村地區存在的飲水困難問題，而在2018年，黑龍江省圓滿完成了農村貧困人口飲水安全年度建設任務，全省農村飲水安全脫貧攻堅任務全部完成。（黑龍江日報）

《江蘇》全省年均義務植樹超八百萬株　江蘇大地新綠多

江蘇省林業局造林綠化管理處副處長何靜指出，全民義務植樹30多年來，全省直接參加義務植樹勞動年均超300萬人，年均義務植樹超800萬株，全省城市建成區綠化覆蓋率、人均公園綠地面積等綠化指標在全大陸均處於領先地位。（新華社）

▲▼水稻,稻米,稻田。（圖／CFP）

▲天津展開農資打假專項治理行動，助農業穩糧增收。（圖／CFP）

《天津》助農業穩糧增收　天津展開農資打假專項治理行動

天津市農業農村委近日聯合市高級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市市場監管委、市供銷合作社等部門動員部署2019年天津市農資打假專項治理行動，維護農民權益，為農業穩糧增收保駕護航。（天津日報）

《遼寧》大連對新獲建國家級科技創新平台補助500萬元

大連市科技局12日表示，《大連市國家和省重點實驗室、工程技術研究中心、技術創新中心、臨床醫學研究中心、產業技術創新平台補助實施細則》正式推出，新獲批組建國家級科技創新平台可獲得500萬元一次性補助。（遼寧日報）

《黑龍江》黑龍江省力爭今年實現城鎮新增就業52萬人

黑龍江省人力資源和社會保障廳指出，2019年該省將全力推進就業創業，堅持「民生為本、人才優先」，力爭實現城鎮新增就業52萬人，登記失業率控制在4.5%以內，促進性就業支出佔就業資金的50%，青年就業見習8000人，創業擔保貸款貼息和發放額度實現「雙增長」。（黑龍江日報）

《上海》上海今年將新增4萬名持「上門服務證」家政員

上海市政府實事項目2019年家政持證上門服務工作部署會指出，2019年將培訓4萬名持「上門服務證」的家政員，累計完成培訓及持證人員總數為12萬餘名，計劃「十三五」末實現持證上門服務的廣覆蓋。（新聞晨報）

▼上海2019年將新增4萬名持「上門服務證」家政員。（圖／視覺中國）

▲▼陝西,于森,擦玻璃。（圖／視覺中國）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,遼寧,一帶一路,瀋陽

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