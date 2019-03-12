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誠品敦南店1年後熄燈　24小時書店怎麼辦？董事長吳旻潔這樣說

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▲誠品位於仁愛圓環的舊門市。（圖／誠品生活提供）

▲誠品30年前位於仁愛圓環的舊門市。（圖／誠品生活提供）

記者蔡惠如／台北報導

誠品書店今（3／12）慶祝創立30週年，然而最初據點仁愛圓環的門店「誠品敦南」，租約即將在2020年中到期，今誠品董事長吳旻潔被問起，僅淡淡重申之前立場「一定會有一間24小時書店」，並表示：「不要問我之後的24小時書店是那一家，目前還在辯論中。」

在仁愛圓環開出第一家誠品書店之後的30年，誠品已經成為台灣最大的連鎖書店，且即將進駐東京日本橋，開出日本首間「台灣的誠品」，然而位於仁愛圓環的「起家店」經歷1次搬遷，卻仍在2020年面臨租約到期的狀況，在30週年的記者會上，吳旻潔也不免要面對媒體提問。

吳旻潔再次重申一定會有一間24小時書店的立場，去年誠品首度進駐南京商圈，接下新光三越南西二館，開店時也蔚為話題，外界傳言，若誠品敦南店無法順利續約，考量交通與商圈性質，信義店與南京店將會是下一個24小時經營的門店選項。

▲▼誠品南西試營運。（圖／記者李毓康攝）

▲▼誠品南西試營運。（圖／記者李毓康攝）

▲去年誠品進駐南西商圈，試營運時吸引許多民眾進場。（圖／記者李毓康攝）

除了24小時經營的書店招牌，下一個誠品30年，吳旻潔也表示，將由6大方向做起，包括成為「連鎖具有獨立精神書店」，結合實體與虛擬通路，成為讀者找書第一站與最後一站，也將以文創產業的推廣平台、主題社群聚集的社區中心與閱讀與生活全通路平台自許，並積極開發文化觀光旅程方案。

今年除「誠品生活日本橋」之外，也預計在北高雄進行展店計畫，而經歷多方展店的一年後，誠品也表示目前展店並非首要的經營目標。

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關鍵字：誠品,敦南,24小時書店

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